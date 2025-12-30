CEAFA pide a las administraciones abandonar "intereses economicistas" y financiar las nuevas terapias para el Alzheimer

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) destacó recientemente que los pacientes con demencias y sus familias asumen aproximadamente el 80 por ciento de los gastos generados anualmente por la enfermedad, cifra que alcanza los 35.000 euros. Este dato sirvió de punto de partida para solicitar a las administraciones públicas la inclusión y financiación de nuevos tratamientos innovadores, como lecanemab y donanemab, en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Según informó el medio, CEAFA instó a los responsables políticos a dejar de lado los “intereses economicistas” para facilitar el acceso equitativo a estas terapias a todas las personas necesitadas en España.

De acuerdo con la información proporcionada por CEAFA, este reclamo se transmitió de manera simbólica a través de una carta dirigida a los Reyes Magos, en la que se pidió a los responsables institucionales mayor sensibilidad y empatía ante la nueva realidad médica. En la misiva, la confederación exigió que los gestores públicos actúen “con comprensión y cercanía”, facilitando la aprobación y puesta en marcha de estos tratamientos dentro del Sistema Nacional de Salud, y garantizando la equidad en el acceso sin que prevalezcan criterios exclusivamente económicos.

Tal como publicó la fuente, la confederación expresó satisfacción por la llegada de estas terapias, describiendo que se trata de un avance notable tras más de dos décadas sin nuevas opciones terapéuticas. CEAFA consideró que financiar estos tratamientos no solo responde a un aspecto técnico de la sanidad, sino que está directamente vinculado con la defensa de la dignidad y los derechos de las personas afectadas por el alzhéimer.

La organización argumentó que, pese a la carga económica tan significativa que soportan los afectados y sus allegados, no han presentado protestas formales ante las administraciones. Según consignó el medio, CEAFA señaló la ausencia de recursos sociosanitarios específicos y de calidad para quienes padecen demencias, subrayando que la paciencia ha sido una constante en la actitud de los pacientes y sus familias ante las dificultades del sistema.

En el balance de actividades del año, la confederación compartió su participación en la elaboración de propuestas para leyes y estrategias relacionadas con la atención a la dependencia, la accesibilidad cognitiva, la legislación sobre enfermedades específicas como la ELA y el diseño de planes de seguridad para personas mayores. Todas estas iniciativas culminaron recientemente en la Declaración de Ibiza, un documento que recoge la postura de CEAFA respecto a los nuevos tratamientos y su disponibilidad.

El medio detalló que CEAFA también examinó las condiciones a las que se enfrentan los cuidadores de personas con alzhéimer, identificando fenómenos como la soledad en la tarea de asistencia y la necesidad de abordar el edadismo que sufren las personas mayores encargadas del cuidado. La confederación ofreció recomendaciones para afrontar estas situaciones y reiteró el compromiso permanente en desarrollar propuestas de valor que sensibilicen a la sociedad sobre la doble vulnerabilidad de pacientes y cuidadores afectados por la enfermedad.

En sus declaraciones, CEAFA enfatizó que la sociedad dispone de alternativas a su alcance para contribuir a la superación de los obstáculos asociados a las demencias, e insistió en la importancia de reconocer y atender los derechos inherentes a quienes conviven con el alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, tal como reportó el medio.