Venezuela destruye una aeronave supuesta usada para el tráfico de drogas cerca de la frontera con Colombia

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, destacó que Venezuela ha contabilizado la inutilización de 422 aeronaves desde la aprobación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo venezolano en 2012. Según reportó Europa Press, esta cifra incluye 31 aeronaves destruidas en lo que va del año 2025, en el marco de operativos orientados a defender la soberanía y combatir actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con Europa Press, la FANB informó que la última destrucción ocurrió en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, en las inmediaciones de la frontera con Colombia. La operación formó parte de la estrategia militar nombrada Escudo Bolivariano “Independencia 200”, destinada a enfrentar el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado en regiones limítrofes. Las autoridades militares detallaron que el avión fue detectado cuando se encontraba oculto y encubierto en la zona, en las cercanías de un terraplén empleado como pista clandestina improvisada.

En el comunicado divulgado en la plataforma Instagram, la FANB precisó que la aeronave no presentaba matriculación visual ni poseía permiso de vuelo o plan de vuelo registrado. Este aspecto llevó a que fuera identificada como una aeronave “hostil” según los procedimientos establecidos por la normativa nacional. Hernández Lárez sostuvo que estas acciones buscan proteger la integridad territorial y reducir los canales operativos utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Según consignó el medio Europa Press, la FANB subrayó su misión de combatir de manera permanente las redes dedicadas al tráfico de drogas. Hernández Lárez afirmó en la declaración citada por Europa Press que la institución actúa, en todo el territorio venezolano, con intensidad para enfrentar el flagelo de las drogas. La autoridad militar enfatizó que estas actividades operativas tienen el propósito de obstaculizar el uso del espacio aéreo venezolano por parte de organizaciones criminales, incautando y destruyendo aeronaves que no cumplen los requisitos legales y representan amenazas para la seguridad nacional.

Europa Press añadió que las fuerzas venezolanas han defendido públicamente su labor contra el narcotráfico, respondiendo a críticas y acusaciones provenientes de Estados Unidos en los últimos meses. Washington ha realizado ataques a presuntas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, además de emitir amenazas respecto a una posible incursión militar amparadas en el combate al narcotráfico. Ante ese contexto, las autoridades venezolanas han reiterado que las operaciones como las realizadas en Apure forman parte de sus estrategias soberanas para erradicar las actividades ilícitas en sus fronteras.

El comunicado militar difundido por Europa Press expuso la importancia de la implementación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo venezolano, normativa que ha permitido actuaciones como la destrucción de aeronaves irregulares que ingresan o transitan por el espacio aéreo venezolano sin cumplir los protocolos exigidos. Desde su entrada en vigor, la ley ha sido referenciada por las autoridades como un instrumento para frenar las rutas y métodos usados por redes criminales dedicadas al tráfico transfronterizo de drogas.

La FANB subrayó, según publicó Europa Press, la continuidad de los trabajos para reforzar la vigilancia, reacción e intervención frente a incidentes similares en todo el país, particularmente en estados fronterizos como Apure. Las fuerzas de seguridad indicaron que el monitoreo constante y la respuesta rápida ante la presencia de aeronaves desconocidas son pilares fundamentales de la estrategia nacional antidrogas.

Además, las autoridades militares insistieron en que la cooperación y coordinación interna son elementos esenciales para sostener y aumentar el impacto de estas acciones, en una coyuntura regional donde los flujos ilícitos afectan la estabilidad y la seguridad de países fronterizos. Europa Press concluyó que la destrucción de la aeronave en Apure se suma a una serie de operativos desarrollados durante los primeros meses de 2025, reforzando la postura oficial sobre la defensa del espacio aéreo venezolano y la lucha sostenida contra el narcotráfico.