Turquía y Armenia acuerdan simplificar los procedimientos para la entrega de visados

A partir del 1 de enero de 2026, los portadores de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio de Turquía y Armenia tendrán acceso gratuito a visados electrónicos, según informaron las cancillerías de ambos países en comunicados conjuntos. Esta medida se enmarca en el proceso de normalización de relaciones bilaterales tras un extenso periodo sin vínculos oficiales y con la frontera cerrada desde la década de los noventa, reportó la agencia Europa Press.

El anuncio contempla la simplificación de los trámites de visado a partir del acuerdo alcanzado entre representantes de ambas naciones en el marco del proceso de acercamiento. La disposición se dirige específicamente a quienes viajan con los citados tipos de pasaportes, permitiendo que los procedimientos sean más ágiles y sin costos, con el objetivo de facilitar los intercambios oficiales y diplomáticos. De acuerdo con Europa Press, los ministerios de Exteriores de Turquía y Armenia expresaron en sendos comunicados que “se ha decidido simplificar el procedimiento de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio”.

Representantes de ambos gobiernos han reafirmado el compromiso de continuar trabajando para lograr una normalización completa de sus relaciones. El comunicado oficial señala que ambos países “reafirman una vez más su compromiso de continuar el proceso de normalización con el objetivo de lograr la normalización total, sin condiciones previas”, consignó Europa Press. Esta última frase subraya la intención de avanzar en el restablecimiento de lazos sin exigir concesiones previas, lo que podría abrir la puerta a próximos pasos en la reactivación del diálogo diplomático.

Según publicó Europa Press, Turquía y Armenia mantienen suspendidos los lazos formales desde 1993, en el contexto de la ocupación de la región azerí de Nagorno Karabaj por parte de fuerzas armenias. El cierre de la frontera y la interrupción de las relaciones bilaterales derivaron de ese conflicto, en el que la proclamación de independencia de Nagorno Karabaj y la instauración de autoridades separatistas no fue reconocida por Azerbaiyán. En 2023, este país recuperó el control del territorio luego de varias operaciones militares, modificando el mapa del conflicto y el panorama regional.

El acercamiento bilateral cobró nuevo impulso en 2021, cuando Ankara y Ereván designaron enviados especiales para iniciar conversaciones destinadas a la reanudación de los lazos diplomáticos, detalló Europa Press. El proceso se ha desarrollado en paralelo a la estrecha relación entre Turquía y Azerbaiyán y mantiene como trasfondo la postura histórica de Turquía respecto al genocidio armenio de comienzos del siglo XX.

En relación con este punto, Europa Press consignó que las autoridades turcas reconocen las masacres de civiles armenios durante los últimos años del Imperio Otomano, pero rechazan la calificación de genocidio, a diferencia de lo que sostienen académicos y varios estados a nivel internacional. Turquía mantiene que las muertes no respondieron a un plan sistemático de exterminio.

La simplificación de los procedimientos de visado abarca únicamente a ciertos tipos de pasaporte y, según los comunicados de las cancillerías, constituye el primer paso concreto dentro del actual ciclo de diálogo. Según Europa Press, ambas partes han recalcado la necesidad de avanzar sin condiciones previas y reiteran el compromiso de mantener abierto el canal bilateral para lograr una reconciliación plena.

El cierre fronterizo y la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Turquía y Armenia han marcado la política regional durante más de tres décadas, limitando el intercambio de personas y bienes y afectando a las comunidades de ambos lados. Las tensiones, motivadas principalmente por el conflicto en Nagorno Karabaj, han encontrado recientes espacios de acercamiento tras los cambios territoriales ocurridos en 2023 y el interés internacional en propiciar una mayor estabilidad en el sur del Cáucaso.

A raíz del contexto histórico y político, este avance en los trámites consulares representa un giro en las políticas restrictivas que han caracterizado la relación entre Ankara y Ereván desde los años noventa. Europa Press detalló que, aunque persisten desafíos, la medida anunciada busca generar condiciones favorables para el diálogo directo entre los gobiernos.

El proceso de normalización entre Turquía y Armenia continúa condicionado por factores históricos, geopolíticos y diplomáticos, incluyendo el respaldo turco a Azerbaiyán y las diferencias en torno al reconocimiento de episodios históricos. Según agregó Europa Press, los avances recientes en la reapertura del diálogo responden tanto a intereses bilaterales como a presiones y expectativas internacionales dirigidas a consolidar la paz en la región.

La decisión de otorgar facilidades para el acceso al visado electrónico sin costo busca, al menos en el plano oficial, revitalizar la cooperación entre ambos estados y sentar las bases para otros esfuerzos de integración o apertura de la frontera en el futuro. En la medida en que el proceso de normalización avance, las autoridades armenias y turcas continúan reafirmando su intención de alcanzar una reconciliación total, reiterando el carácter incondicional de estos esfuerzos y su disposición a mantener la negociación, según informó Europa Press.