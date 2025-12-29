Trump asegura que habló "muy recientemente" con Maduro, si bien la conversación no fue fructífera

Trump hizo referencia a una operación militar estadounidense que, según mencionó, tuvo lugar la semana pasada contra un muelle utilizado para la carga de supuestas drogas en embarcaciones. Durante esta intervención, el mandatario aseguró que se produjo una “gran explosión” y que el ataque no se limitó a los barcos, sino que incluyó también la zona adyacente, denominada por él como “zona de implementación”. Estas afirmaciones surgieron en el marco de una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras un encuentro bilateral en Mar-a-Lago, Florida. Según reportó la prensa y detalló la fuente oficial —sin que hasta el momento la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa hayan confirmado oficialmente la autoría ni la localización exacta del ataque—, de haberse realizado, esa acción representaría el primer ataque directo de fuerzas estadounidenses contra territorio venezolano.

De acuerdo con los detalles publicados por el medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también comunicó haber mantenido recientemente una conversación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el intercambio con periodistas, Trump aseguró: “Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso”, subrayando que el diálogo no fue suficiente para disminuir las tensiones persistentes entre ambos gobiernos. Esta declaración, formulada en un contexto de alta expectativa internacional por la relación entre Washington y Caracas, deja en evidencia la persistencia del conflicto diplomático.

El mandatario estadounidense precisó que la acción militar que describió se llevó a cabo una semana antes de su comparecencia, aunque no ofreció información sobre el punto geográfico exacto donde se habría desarrollado, ni sobre el peso específico de este muelle en las operaciones del narcotráfico. Según dio a entender, el ataque formaría parte de una estrategia de presión y combate contra rutas de tráfico de drogas en la región.

La falta de confirmación oficial por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa acerca de la operación mencionada mantiene abierta la incertidumbre sobre el alcance real de los dichos de Trump. El medio destacó que ningún vocero gubernamental estadounidense precisó cuál sería el impacto de la intervención o cómo se desarrolló la operación. De validarse la información, esta acción modificaría la forma en que Estados Unidos aborda la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica, especialmente en la relación con el gobierno de Maduro.

En cuanto a la reciente conversación entre Trump y Maduro, lo expresado sugiere que, pese a contactos entre ambos mandatarios, no se registraron avances significativos en la desescalada del conflicto bilateral. El medio puntualizó que este escenario mantiene inalterados los desafíos para la diplomacia estadounidense en la región, donde Venezuela constituye un factor central en la política exterior de la administración Trump.

La comparecencia conjunta de Trump y Netanyahu en Mar-a-Lago ocurre en un contexto de múltiples desafíos internacionales y agendas compartidas en materia de seguridad y cooperación regionales. La referencia explícita de Trump a la operación antidrogas y a la comunicación sostenida con Maduro evidenció el interés de Washington por mantener un papel protagonista tanto en la lucha contra el tráfico de drogas como en la política latinoamericana, según resaltó el informe de prensa.

La expectativa generada por el posible ataque elevaría la tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, país que ha denunciado en reiteradas oportunidades las sanciones y presiones provenientes de la Casa Blanca. En este escenario, la mención de Trump respecto a la “zona de implementación” y la gran explosión sugeriría una intensificación en la dimensión de las acciones militares estadounidenses en la región, elemento que, según consignó el medio, permanece sin confirmación independiente de fuentes oficiales estadounidenses.

La prensa internacional continúa aguardando reacciones tanto de Caracas como de voceros estadounidenses frente a las declaraciones de Trump. El desarrollo posterior de la relación bilateral dependerá de la veracidad de estos acontecimientos y de las eventuales respuestas de ambos gobiernos a esta nueva dinámica de confrontación.