Toby Price: "El Dakar es extremadamente impredecible y el mayor desafío es mantener todo bajo control"

La compenetración entre el piloto y el copiloto figura como uno de los pilares clave para la estrategia de Toby Price en el Rally Dakar 2026. El australiano, que sumará su duodécima participación en la prueba más exigente del rally raid, destaca la importancia de su entendimiento con el español Armand Monleón, señalando que ambos comparten una forma de trabajo muy similar, lo que facilita la toma de decisiones sobre la marcha. Según publicó Europa Press, Price ha resaltado que esta coordinación es decisiva para anticipar movimientos durante la carrera, reducir la probabilidad de errores y maximizar las opciones de mantenerse entre los competidores más destacados de la clasificación general.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el dos veces ganador del Dakar en la categoría de motos ha compartido sus planes y expectativas sobre su debut con Toyota Gazoo Racing y el respaldo tecnológico de Repsol. Price, que ya probó el vehículo en Dubái, donde junto a Monleón logró una victoria de etapa y terminó en la tercera posición de la prueba, ha explicado que su principal objetivo para la edición 2026 del Dakar es completar el rally y pelear por un resultado destacado, aunque recalca la dificultad de la prueba y matiza sus ambiciones señalando que la meta más realista se sitúa en finalizar entre los diez primeros. Price considera que, si logra alcanzar el final de la competición, quedará satisfecho con su desempeño y que solo entonces podrá aspirar a resultados más ambiciosos.

En una entrevista compartida por Repsol, Price declaró: "El Dakar es extremadamente impredecible y el mayor desafío es mantener todo bajo control". En sus palabras, la clave reside en la coordinación con su copiloto, en evitar errores de navegación, sobrellevar las adversidades mecánicas y sortear pinchazos. Además, enfatizó la necesidad de "no perderse", ya que múltiples factores pueden modificar el desarrollo y la clasificación final de la carrera. Como detalló Europa Press, el australiano considera fundamental mantener un enfoque constante, tranquilo y controlado para permanecer en la lucha por las posiciones punteras al término de las etapas.

Price expresó su entusiasmo al unirse al equipo Toyota Gazoo Racing junto a Repsol, afirmando que haber accedido a esa escuadra representa la concreción de un sueño que comenzó al contemplar los coches y la estructura del equipo durante su primer Dakar en 2015. Según consignó Europa Press, alcanzar esta oportunidad requirió muchos años de esfuerzo y dedicación. El piloto aseguró que tanto él como su entorno mantienen altas expectativas respecto a su actuación y pronosticó que disfrutarán de la experiencia poniendo en práctica todo lo aprendido en las ediciones previas.

Al abordar la estrategia en un rally tan extenso, Price indicó su preferencia por la prudencia: "Uno de mis puntos fuertes es la estrategia. Es fundamental saber gestionar los esfuerzos, no siempre debes ir al cien por cien. Hay días en los que puedes relajarte un poco y otros en los que toca atacar". Según explicó a Europa Press, monitorizar el ritmo de los rivales, cuidar el estado del coche y planificar el desempeño diario serán aspectos centrales para completar las dos semanas del recorrido en condiciones óptimas. Aunque cuenta con experiencia en motos, reconoce que en coches aún se considera novato y planea adaptarse gradualmente a la competencia.

El rendimiento conjunto de Price y Monleón durante las pruebas en Dubái se tradujo en buenos resultados desde la primera toma de contacto. El medio detalló que, tras un primer día de conducción conservadora dedicado a conocer los límites del Toyota, el dúo se adjudicó una etapa en el segundo día y finalizó en la tercera posición global, lo que aumentó la confianza de ambos de cara al desafío mayor que representa el Dakar.

Respecto al vínculo con Armand Monleón, Price destacó la valiosa experiencia de su copiloto español, quien alzó el título mundial de Rally-Raid (W2RC) 2025 junto al brasileño Lucas Moraes. Price recalcó que conoce a Monleón desde 2015 y que ambos han forjado una relación de entendimiento mutuo, lo que refuerza la cohesión de la dupla en un contexto tan exigente como el Dakar. A juicio de Price, la experiencia de Monleón guiando a otros campeones resulta una garantía de seguridad durante la competencia.

La singularidad del Dakar, según mencionó Price en sus declaraciones a Europa Press, radica en la duración de la carrera y el desgaste que afrontan tanto los pilotos como las máquinas. La prueba se extiende por unos 6.000 kilómetros y contempla 13 etapas distribuidas en 12 días, lo que representa un desafío integral, tanto a nivel físico como mental y técnico. Price recordó que en su debut en 2015, cuando terminó tercero en la categoría de motos, tenía una idea incompleta del esfuerzo necesario para superar la exigencia global del rally, y que la experiencia ganada en sus participaciones le permitirá llegar mejor preparado esta vez.

El piloto australiano hizo hincapié en la importancia de mantener la disciplina y evitar la confianza excesiva ante la imprevisibilidad de la carrera. "Pensaba que estaba preparado, pero en realidad me faltaba mucho. Ahora vamos a por mi duodécima participación. Ya sé un poco más, aunque nunca puedes predecir lo que te va a deparar el Dakar. Solo esperamos llegar a la meta", explicó Price, según publicó Europa Press.

En cuanto a la alianza con Repsol, Price valoró el papel de la empresa en el apoyo al automovilismo y la utilización de combustibles renovables en el evento. Señaló que emplear productos de Repsol en las condiciones extremas del rally supone una oportunidad para demostrar la calidad y resistencia de los materiales. "Es increíble. Es una marca enorme en España y conocida en todo el mundo por su apoyo al 'motorsport'. Formar parte de esta familia y representar a la marca buscando el mejor resultado posible es un orgullo", opinó el australiano, según reportó Europa Press. Price evocó incluso su infancia, cuando veía a las Repsol Honda competir en MotoGP, resaltando el valor simbólico que la marca representa en su trayectoria deportiva.

Para Price, el Dakar sigue considerándose la mayor aventura en el ámbito de la competición de motor, ya sea en moto o en coche, por la combinación de factores que lo convierten en un desafío integral. La resistencia física, la fortaleza mental y la complejidad técnica del recorrido sitúan a esta cita como una de las pruebas más exigentes del mundo, tanto para las personas como para los vehículos, según reiteró el piloto en sus declaraciones y tal como reflejó Europa Press en su cobertura.

Con miras a la cita de 2026, el piloto enfatiza la necesidad de adaptación, estrategia y enfoque para sobreponerse tanto a la competencia de alto nivel como a las dificultades propias del evento. La suma de experiencia previa, la calidad del vehículo Toyota y el apoyo del copiloto Monleón y de la empresa Repsol forman los pilares sobre los que Toby Price cimenta sus expectativas y objetivos en la próxima edición del Dakar.