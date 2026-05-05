El presidente Rodrigo Chaves continuará como ministro en el nuevo Gobierno de Costa Rica

San José, 5 may (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, será el ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno entrante, anunció este martes la presidenta electa, Laura Fernández, quien comenzará su gestión el próximo viernes.

Fernández presentó este martes su gabinete, en el que anunció la continuidad de numerosas figuras de la Administración de Chaves, incluido el mandatario, quien ejercerá dos ministerios: Presidencia y Hacienda, y que además será el coordinador del sector económico del Gobierno. EFE

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