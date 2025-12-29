Agencias

SoftBank ultima la compra de DigitalBridge

El conglomerado japonés SoftBank mantiene conversaciones avanzadas para adquirir DigitalBridge Group, firma especialista en la inversión en infraestructuras digitales como centros de datos o redes de fibra, según fuentes consultadas por 'Bloomberg'.

Las acciones de la compañía con sede en Florida (Estados Unidos) se disparaban hasta un 35% en la negociación previa a la apertura de Wall Street ante la posibilidad de que una potencial transacción pueda anunciarse incluso este mismo lunes, aunque las fuentes señalaron que aún no había un acuerdo definitivo y los detalles, incluyendo el plazo, podrían cambiar.

DigitalBridge gestionaba alrededor de 108.000 millones de dólares (91.737 millones de euros) en activos a finales de septiembre, según su sitio web, con una cartera que incluye operadores de infraestructura digital como AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers y Yondr Group.

El pasado mes de noviembre, SoftBank anunció que al cierre de su segundo trimestre fiscal había liquidado completamente su posición en Nvidia, valorada en 5.830 millones de dólares (4.952 millones de euros) en el contexto de su apuesta por OpenAI.

