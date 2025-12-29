Santi Aldama y Hugo González no pueden evitar las derrotas de Grizzlies y Celtics

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, perdieron frente a los Washington Wizards por 116-112, a pesar del 'doble-doble' (14 puntos y 10 rebotes) del ala-pívot canario, mientras que Hugo González (13 puntos y 6 rebotes) tampoco pudo evitar la derrota de los Boston Celtics ante los Portland Trail Blazers por 114-108.

Aldama no logró repetir el excelente encuentro que tuvo (37 puntos) en el último choque frente a los Wizards, aunque sí alcanzó los 14 puntos. Sin embargo, estuvo desacertado en los lanzamientos, con un 5/14 en tiros de campo y un 1/4 en triples. También logró 10 rebotes y 5 robos (récord personal) en los 35 minutos que estuvo sobre la pista del Capital One Arena.

El ala-pívot fue titular por tercer encuentro consecutivo, formando pareja interior con el estadounidense Jaren Jackson Jr, quien fue el jugador más destacado en los Grizzlies, con 31 puntos. En el otro lado Alex Sarr (20 puntos y 9 rebotes) lideró la victoria de los Wizards, que suman su segundo triunfo del curso ante los de Tennessee y dejan de ser el peor equipo de la NBA.

Tampoco pudieron lograr el triunfo Hugo González y los Boston Celtics después de perder frente a los Portland Trail Blazers por 114-108. Tras quedarse sin anotar en el último encuentro frente a los Pacers, el exjugador del Real Madrid volvió a destacar con 13 puntos y 6 rebotes en los 30 minutos que ha estado sobre la pista.

El alero madrileño tampoco estuvo del todo acertado en los lanzamientos, con un 5/10 en tiros de campo y un 1/5 en triples, aunque anotó sus dos únicos tiros libres. A pesar de no salir como titular, Hugo González disputó los últimos minutos decisivos del choque, en los que el alero israelí Deni Avdija (24 puntos y 10 asistencias) fue el mejor en los Blazers.

Mientras que en los Celtics, Jaylen Brown sumó su noveno partido consecutivo superando los 30 puntos, terminando el choque con 37, insuficientes para evitar la derrota del conjunto verde, que pone fin así a una racha de cuatro victorias consecutivas y se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia Este.