Presentado el Torneo Internacional de España: "Supone recuperar lo que Navarra ha sido para el balonmano"

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, puso de relieve que tres figuras vinculadas a Navarra serán protagonistas en el próximo Torneo Internacional de España: un portero, un segundo entrenador y el seleccionador nacional. Esta edición, que se realizará en la sala Navarra Arena de Pamplona del 8 al 11 de enero, retoma una conexión que la región considera emblemática en balonmano, según informó el medio que difundió los pormenores de la presentación oficial.

El acto de presentación, realizado este lunes, sirvió para confirmar que equipos de España, Eslovaquia, Túnez, Portugal, Egipto e Irán se enfrentarán en este evento previo al Campeonato de Europa 2026. Tal como detalló la fuente, la cita contó con la participación de Francisco V. Blázquez acompañado por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, Jorge Aguirre; el director gerente del NICDO, Moncho Urdiáin; y el presidente de la Federación Navarra de Balonmano, Andrés Garde.

De acuerdo con la información publicada, Blázquez subrayó que la posibilidad de organizar un torneo internacional en Navarra resulta clave para afirmar el valor deportivo y social de la región y recobrar el papel histórico que la comunidad ha tenido en esta disciplina. "Para un territorio es fundamental contar con un evento así. Además, tiene un componente muy emotivo, porque la Federación Navarra lleva mucho tiempo trabajando para que la selección absoluta masculina pudiera venir, para que el torneo se hiciera realidad y para que se pudiera disfrutar del balonmano que atesora esta comunidad", expuso Blázquez según reportó el medio.

El máximo directivo de la Real Federación insistió también en el carácter identitario y la expectativa que ha generado la celebración del torneo en Pamplona. "Se nota que en Pamplona y en Navarra se estaba esperando un evento de este tipo. Es una oportunidad para volver a recuperar lo que fue, lo que ha sido y lo que sigue siendo el balonmano aquí. Tenemos que recuperar esa identidad por la que tanto se ha trabajado y luchado", resumió el responsable federativo, recogió el medio en su cobertura.

Por su parte, Rebeca Esnaola, consejera del Gobierno de Navarra, calificó la cita como “una oportunidad extraordinaria” para los aficionados y para el tejido deportivo local. Manifestó que el evento permitirá disfrutar en directo de la selección española, conocida como los Hispanos, frente a equipos internacionales destacados. Esnaola enfatizó la intensa relación de Navarra con el balonmano y recordó que en 2006 la autonomía ya había acogido un torneo internacional de características similares. Reiteró la confianza en que la actual edición consolidará el éxito tanto en lo deportivo como en lo social.

A lo largo de la presentación, diversos portavoces remarcaron el esfuerzo institucional para hacer posible el regreso de un evento de esta magnitud y el valor de contar nuevamente con balonmano de alto nivel en Pamplona. La programación prevista incluye partidos entre selecciones reconocidas y busca consolidar al Navarra Arena como uno de los escenarios de referencia dentro del calendario internacional de esta disciplina, informó el medio de origen.