Polonia advierte de que Occidente perderá la batalla en Ucrania si deja que Rusia marque la negociación

Durante las conversaciones mantenidas entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el expresidente estadounidense Donald Trump en Florida, surgió como tema central la gestión de la central nuclear de Zaporiyia y la posible concesión de territorio ucraniano, dos puntos que ambas partes describieron como especialmente complicados para avanzar en cualquier acuerdo. Según publicó Europa Press, estas dificultades se hicieron evidentes después de más de tres horas de reunión, en la que Trump expresó: “Creo que nos estamos acercando mucho más”, aunque advirtió que aún podrían no alcanzar un acuerdo y señaló que dentro de unas semanas se sabría el resultado final.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, reaccionó al concluir estos encuentros advirtiendo sobre las posibles consecuencias de permitir que Moscú oriente los términos de negociación entre Ucrania y Occidente. De acuerdo con Europa Press, Tusk manifestó en la red social X que, si Rusia logra dividir a los aliados occidentales y dictar los términos de la paz, tanto Occidente como Ucrania “perderán esta confrontación”. Estas declaraciones reflejan la preocupación del gobierno polaco ante cualquier señal de debilidad que pueda surgir en la coalición internacional desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

La participación de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Ucrania fue considerada “un éxito” por el jefe de gobierno polaco, según consignó Europa Press. Sin embargo, Tusk puntualizó que el proceso de negociación aún se encuentra lejos de una resolución definitiva y advirtió sobre el riesgo de precipitarse en la evaluación de los acercamientos logrados hasta ahora. Después de conversar con otros mandatarios europeos sobre las implicancias de la reciente reunión entre Trump y Zelenski, Tusk instó a evitar que Rusia imponga sus propias dinámicas sobre el proceso negociador.

Zelenski, por su parte, calificó el encuentro con Trump como provechoso y subrayó que se obtuvieron “resultados significativos”, aunque no se concretó ni se anunció ningún acuerdo importante tras la reunión, de acuerdo con la información referida por Europa Press. Tanto el mandatario ucraniano como el líder estadounidense coincidieron en la complejidad del proceso y en la necesidad de más tiempo para resolver los asuntos pendientes. Entre estos, destaca el manejo de la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en una zona crítica por el conflicto, y la discusión sobre posibles cesiones territoriales, temas que, según confirmó Zelenski, continúan obstaculizando la consecución de consensos sólidos.

Donald Trump admitió la existencia de estos “asuntos muy espinosos” y recalcó la incertidumbre que aún rodea la posibilidad de alcanzar un pacto. Según detalló Europa Press, el expresidente estadounidense enfatizó que se trata de un proceso que podría resolverse o estancarse en el transcurso de las siguientes semanas.

El llamado de Donald Tusk resume el temor de que una postura flexible o una fragmentación en la unidad occidental abra la puerta a que Rusia determine las condiciones del final del conflicto. El jefe de gobierno polaco reiteró que, de concederse ese margen de influencia a Moscú, se traduciría en el fracaso de los esfuerzos realizados hasta ahora para respaldar a Kiev, estableciendo una advertencia clara para Estados Unidos y sus aliados europeos.