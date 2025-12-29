Mueren tres policías en un operativo contra Estado Islámico en el noroeste de Turquía

Durante la operación llevada a cabo en una vivienda del distrito de Elmali, las fuerzas de seguridad turcas lograron rescatar a cinco mujeres y seis menores que se encontraban dentro del inmueble donde se desarrolló el enfrentamiento con presuntos miembros de Estado Islámico. Según informó la agencia estatal de noticias turca Anatolia, la intervención policial, que tuvo lugar en la provincia de Yalova, en el noroeste de Turquía, terminó con la muerte de tres policías y seis presuntos integrantes del grupo yihadista, y dejó ocho agentes heridos.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, confirmó en una rueda de prensa realizada este lunes que el tiroteo se produjo durante la madrugada, cuando un equipo especial de la Policía irrumpió en la vivienda. Yerlikaya detalló que además de los tres policías fallecidos, un guardia de seguridad figura entre los heridos, y aseguró que la operación se enmarca en un dispositivo de mayor envergadura que abarca más de cien viviendas en quince provincias del país. De acuerdo con el ministro, “tres de nuestros heroicos policías murieron como consecuencia de este traicionero ataque. Ocho policías y un guardia de seguridad también resultaron heridos”.

Según consignó el medio Anatolia, la incursión se produjo después de que las autoridades tuvieran indicios de la presencia de miembros de Estado Islámico en ese domicilio. El enfrentamiento armado se desató apenas ingresaron los efectivos, lo que provocó una balacera que se saldó con seis presuntos yihadistas muertos y la evacuación de mujeres y menores ilesos, quienes posteriormente recibieron atención de las autoridades.

El ministro Yerlikaya subrayó que los policías fallecidos perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Durante sus declaraciones, el ministro expresó: “Nuestros mártires dieron su vida por la paz y la seguridad de nuestra amada nación. Son nuestros héroes que caminaron hacia el martirio en el cumplimiento de su deber”.

El operativo de este lunes forma parte de la continuación de una serie de acciones coordinadas que el gobierno turco ha implementado en los últimos días. Anatolia informó que hace pocos días las fuerzas de seguridad habían detenido a 115 personas sospechosas de pertenecer a Estado Islámico y de planificar atentados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La operación tenía como objetivo prevenir ataques y desarticular células activas del grupo yihadista.

La operación en Yalova involucró a unidades especiales, que, según fuentes oficiales citadas por Anatolia, actuaron tras recopilar información sobre movimientos sospechosos y vínculos con actividades terroristas. El enfrentamiento ocurrido en Elmali representa uno de los episodios más graves en los recientes esfuerzos de Ankara para contrarrestar las amenazas relacionadas con Estado Islámico en el país.

Según publicó Anatolia, el dispositivo simultáneo en distintas provincias busca desmontar la estructura operativa de los presuntos yihadistas y reducir riesgos en zonas urbanas. El proceso de identificación de los atacantes y la recopilación de pruebas sigue en curso para determinar la posible existencia de redes vinculadas a ataques futuros o anteriores.

Las autoridades locales gestionaron la evacuación de residentes del área cercana durante el tiroteo para evitar víctimas entre la población civil, informó Anatolia. Las víctimas mortales entre las fuerzas de seguridad y los heridos, incluidos ocho policías y un guardia de seguridad, recibieron atención médica urgente y algunos de ellos permanecen bajo observación.

El despliegue policial en la provincia de Yalova y las acciones coordinadas en otros puntos del país han tenido lugar en un contexto de alerta reforzada, tras la serie de detenciones recientes que buscaban impedir que el grupo yihadista perpetrara atentados durante celebraciones religiosas. Según Yerlikaya, la labor de las fuerzas de seguridad y los operativos simultáneos reflejan la intensidad de los riesgos y la determinación del gobierno para enfrentar la amenaza que supone Estado Islámico en Turquía.

El ministro explicó que las operaciones de los últimos días responden a investigaciones previas sobre el planeamiento de ataques yihadistas, según datos reunidos por las agencias de seguridad. El proceso judicial contra los detenidos sigue su curso y las autoridades aseguraron el soporte a los familiares de los agentes fallecidos.

La agencia Anatolia detalló que las investigaciones continúan para identificar posibles contactos internacionales de los presuntos yihadistas y analizar el impacto de estos operativos sobre las capacidades del grupo. Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia en las zonas metropolitanas para impedir nuevos intentos de atentado.