Mueren dos personas y otra resulta herida grave por un alud de nieve próximo a Panticosa (Huesca)

El siniestro ocurrió cerca del mediodía cuando un aviso al número de emergencias alertó sobre el desprendimiento de nieve que arrastró a un grupo en el pico Tablato, una cumbre situada junto al balneario de Panticosa, en el Pirineo aragonés. Tras este aviso, que según informó Europa Press se produjo sobre las 13:00 horas, se estableció un operativo de rescate en el que participan tanto el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, como la Unidad Aérea y personal sanitario especializado del 061. El Gobierno de Aragón indicó que dos personas fallecieron como consecuencia del alud, mientras otra persona resultó herida de gravedad, lo que ha mantenido activas las labores de rescate y evaluación de las consecuencias del alud en la zona afectada.

De acuerdo con el reporte de Europa Press y las declaraciones de la Guardia Civil difundidas por dicho medio, aún no existen datos definitivos acerca del número total de personas involucradas en el incidente. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para localizar y asistir a posibles afectados, además de consolidar la información sobre la dimensión del desastre. Europa Press señaló que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, especializado en este tipo de situaciones, recibió apoyo de la Unidad Aérea, la cual posibilita un acceso más rápido y seguro a las áreas de difícil tránsito, así como de un médico que se desplazó para atender a los supervivientes.

Según consignó la fuente oficial del Gobierno de Aragón, el suceso se registró en las cercanías del Balneario de Panticosa, un enclave frecuente entre excursionistas y montañeros y conocido por sus condiciones que, en época invernal, incrementan el riesgo de avalanchas. Las condiciones del terreno y la situación meteorológica figuran entre los factores que están siendo valorados por los expertos, mientras avanzan las tareas de rescate y atención a los damnificados.

Europa Press detalló que, tras la alerta proporcionada al servicio 112 de emergencias, la Benemérita se desplazó de inmediato hacia la zona e inició las búsquedas junto con los equipos especializados en rescate de montaña. Las tareas han requerido un despliegue tanto terrestre como aéreo, dada la dificultad de acceso provocada por la acumulación de nieve y las características orográficas del pico Tablato.

Los servicios de emergencia continúan desplegados en el lugar, enfocando sus esfuerzos en la localización de personas que pudieran haber quedado atrapadas o lesionadas. Las autoridades han insistido en la importancia de la precaución y la vigilancia ante el riesgo de futuras avalanchas, especialmente en regiones de alta montaña donde la inestabilidad del manto nivoso -propia de esta época del año-, representa un peligro recurrente.

La investigación sobre el alud, junto con la identificación formal de las víctimas y la comunicación a sus familiares, forma parte de las actuaciones en marcha, según la información facilitada por la Guardia Civil a Europa Press. La evaluación de los daños y la ampliación sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente continúan en proceso, mientras los equipos de rescate no han concluido sus labores en el área afectada.