Las italianas Prysmian y Fincantieri compran la firma de telecomunicaciones submarinas Xtera por 55 millones

La alianza estratégica entre Prysmian y Fincantieri no solo busca posicionar a las dos compañías en el mercado global de soluciones para redes submarinas: también procura fortalecer la presencia internacional de empresas italianas en el desarrollo de tecnologías avanzadas en conectividad y seguridad, de acuerdo con lo publicado por diversos medios. La reciente adquisición de Xtera, un proveedor británico de telecomunicaciones submarinas, por 65 millones de dólares —equivalentes a cerca de 55 millones de euros según el tipo de cambio actual— marca un paso relevante en esta estrategia, según detalló la declaración oficial citada por la prensa.

Según informó la fuente, la compra de Xtera se realizó a través de una empresa conjunta, en la cual Prysmian mantiene una participación del 80% y Fincantieri el 20% restante. La operación, sujeta aún a las autorizaciones habituales de los organismos reguladores correspondientes, se estima que finalizará durante el primer trimestre de 2026. La transacción se efectuó al fondo de inversión HIG Capital, propietario previo de Xtera, según reportó el comunicado difundido a través del canal oficial de las empresas involucradas.

El objetivo principal de la operación, indicó el comunicado citado, consiste en convertir a Prysmian en un “actor global competitivo” en la provisión de soluciones de telecomunicaciones submarinas. Las dos compañías italianas también formalizaron una alianza complementaria cuyo ámbito cubrirá el desarrollo de servicios innovadores de instalación y seguridad, con el propósito de convertirse en un proveedor integral de soluciones para redes subacuáticas. Según desarrolló el texto conjunto al que tuvo acceso la prensa especializada, la colaboración mantiene una orientación específica hacia la integración de sistemas avanzados y soluciones no tripuladas, enfatizando la importancia de la seguridad en todo el proceso de instalación y mantenimiento de los cables submarinos.

El acuerdo fortalece el papel de Fincantieri como integrador de sistemas submarinos de alto nivel, según subrayó el comunicado recogido por los medios. Esta empresa, con amplia experiencia en proyectos navales y plataformas de alta tecnología, se beneficiará de una cooperación estratégica que suma la capacidad de producción y monitorización consolidada de Prysmian en el ámbito de los cables, a su propio conocimiento en integración de sistemas y servicios de instalación.

La importancia de la operación también se conecta con una tendencia global: los cables submarinos de telecomunicaciones son considerados “activos estratégicos importantes”, dada la creciente necesidad de soluciones de conectividad específicas para operadores y empresas tecnológicas. Según enfatizó el comunicado, la expansión de los centros de datos y los denominados hiperescaladores, impulsados por la adopción de inteligencia artificial, demandará progresivamente conexiones submarinas tanto regionales como de largo alcance. Prysmian y Fincantieri planean atender esta demanda hilando soluciones integradas que respondan a las exigencias de seguridad y capacidad de transmisión en escenarios internacionales.

De acuerdo con los detalles ofrecidos por ambas compañías, la inversión en Xtera permitirá a la nueva empresa conjunta aprovechar la experiencia acumulada de la firma británica en la instalación, desarrollo y gestión de proyectos complejos de redes submarinas. Xtera, con oficinas principales en Londres y bases de investigación y desarrollo en el Reino Unido y en Estados Unidos, pertenece al exclusivo grupo de cinco empresas a nivel global capacitadas para suministrar sistemas de telecomunicaciones subacuáticas a gran escala, según destacaron Prysmian y Fincantieri.

El acuerdo refuerza la estrategia de Prysmian dirigida a ofrecer seguridad como rasgo central de su portafolio, combinando tecnologías de monitorización remota, experiencia en el despliegue físico de redes y una orientación creciente hacia la automatización y la vigilancia no tripulada. Este énfasis busca responder a las necesidades de los nuevos actores del sector digital, para quienes la protección de la infraestructura y la eficiencia en la transmisión de datos constituyen prioridades principales, según difundió la nota de prensa citada en los grandes medios.

A través de la integración de activos y la cooperación tecnológica, ambas firmas prevén consolidar un liderazgo en el rubro de telecomunicaciones submarinas, con un enfoque que prioriza la innovación, la seguridad y la capacidad de respuesta ante los cambios en el mercado internacional. Representantes de Prysmian y Fincantieri han subrayado que la entrada en vigor definitiva del acuerdo dependerá de la conclusión del proceso regulatorio habitual en transacciones de este alcance, y reiteraron que el cierre oficial de la operación está previsto para los primeros meses de 2026.