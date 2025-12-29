La Rioja, Canarias, Aragón, Extremadura y Castilla y León, CCAA más seguras para los pequeños negocios

Teruel y Cáceres aparecen nuevamente entre las provincias donde los pequeños comercios reportan menor vulnerabilidad frente a intrusiones, consolidando su posición de seguridad por segundo año consecutivo. Según informó Securitas Direct en su más reciente observatorio sobre la seguridad en estos establecimientos, La Rioja, Canarias, Aragón, Extremadura y Castilla y León destacan como las comunidades autónomas más seguras para los pequeños negocios, basándose en el menor volumen de intrusiones registradas por población atendida.

El medio reportó que, en la nueva clasificación regional, Aragón figura por primera vez entre las regiones con mayor seguridad para los comercios, sumándose a otras ya habituales en estas posiciones como La Rioja, Canarias, Extremadura y Castilla y León, que repiten por segundo año. En el análisis por provincias, además de Teruel y Cáceres, Ciudad Real, Lugo y Córdoba se encuentran entre las más seguras del país para quienes tienen un establecimiento. Estos datos provienen de un promedio que integra el número de activaciones de alarmas reales —intrusiones— en zonas cubiertas por la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Securitas Direct, y los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior en su Balance de Criminalidad de 2024.

De acuerdo con Securitas Direct, el análisis de 2024 revela una bajada en las intrusiones a nivel nacional, marcando la primera disminución en dos años. Durante este periodo, la CRA de la compañía detectó 13.497 intrusiones en pequeños negocios, cifra que representa un 2% menos en comparación con 2023, lo que coincide con la reducción registrada por el Ministerio del Interior. No obstante, el volumen total de casos permanece por encima del máximo alcanzado en 2019, cuando se contabilizaron 13.113 intrusiones. Según la empresa, el Gobierno da cuenta de una tendencia a la baja en los delitos contra negocios para 2025.

Aunque los datos indican una disminución en intrusiones, la inquietud entre los propietarios y gestores de pequeños comercios sigue al alza. Según detalló Securitas Direct, el 82,2% de quienes administran bares, restaurantes, tiendas o estancos reconocen estar preocupados por la seguridad, una proporción nueve puntos superior respecto al año anterior. Además, el 93,3% opina que la situación de riesgo para sus negocios se mantiene igual o ha aumentado en comparación con años previos. Este sentimiento es aún más pronunciado entre quienes residen en localidades medianas, donde la preocupación alcanza el 93,9%. El menor índice de alerta se observa en municipios con más de 200.000 habitantes, situándose en 71,4%.

En respuesta a esta percepción de amenaza, el 92% de los pequeños empresarios ha implementado algún tipo de medida para reforzar la seguridad en sus negocios. De acuerdo con el informe de Securitas Direct, los sistemas de alarma conectados a una CRA han ganado especial relevancia, y actualmente el 45,2% de los encuestados dispone de una alarma de este tipo. Esta tasa supone un aumento de 7,8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. La gran mayoría de estos empresarios, el 93%, busca así proteger sus locales ante posibles robos e intrusiones tanto en horarios de apertura como de cierre, además de permitir la monitorización remota en su ausencia.

Las rejas en puertas y ventanas constituyen la segunda medida más adoptada, con un 35,6%. El estudio recoge también un crecimiento en el uso de soluciones tecnológicas como los sistemas de expulsión de humo, como Zerovision, cuya implantación subió del 19,5% al 21,5% respecto al periodo anterior, según publicó la compañía.

La vigilancia se intensifica ante los horarios y momentos del día señalados como de mayor riesgo. El Observatorio de Securitas Direct resalta que el domingo por la noche resulta el periodo más delicado para este tipo de delitos. En bares, restaurantes y comercios abiertos al público, las intrusiones predominan en la madrugada, en la franja de 1 a 6 de la mañana, repartiéndose a lo largo de toda la semana.

El medio Securitas Direct identificó diferentes técnicas delictivas según el tipo de establecimiento asaltado. En bares y tiendas, los robos suelen producirse con rapidez y sin centrarse en objetos de alto valor, mientras que las instalaciones industriales y talleres experimentan las pérdidas más cuantiosas. En estos casos se recurre con frecuencia a romper puertas o a efectuar butrones. Entre las técnicas detectadas, el robo por asalto de escaparate afecta sobre todo a bares, restaurantes y tiendas; el método conocido como “sacacorchos” se registra en farmacias, oficinas y gestorías; el butrón predomina en estancos, naves industriales y oficinas, mientras que los alunizajes afectan a joyerías y comercios electrónicos. El robo mediante lanza térmica suele dirigirse a locales de loterías y gestorías.

Toda esta información recopilada en el estudio de Securitas Direct demuestra cambios en los patrones delictivos y en la percepción de seguridad entre los propietarios de pequeños comercios a lo largo de la geografía española, así como el refuerzo de medidas preventivas para enfrentar estos desafíos.