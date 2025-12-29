La jueza de la dana reitera a Feijoo que puede aportar sus mensajes de WhatsApp a Mazón del 29 de octubre

La jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la dana volvió a poner de manifiesto la dimensión humana de la tragedia señalando que familias enteras permanecen afectadas por los hechos ocurridos y que la recuperación material en la zona dista de haberse completado. En ese contexto, según publicó Europa Press, la magistrada se dirigió de nuevo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, reiterando que tiene la opción de aportar de manera voluntaria los mensajes de WhatsApp de la conversación íntegra que mantuvo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024.

De acuerdo con la información compartida por Europa Press, la instructora del Juzgado de Catarroja trasladó esta posibilidad a Feijoo, dándole un plazo de tres días para presentar estos mensajes, después de haber recibido únicamente los textos enviados por Mazón. En un nuevo auto, la jueza explicó que el propósito del escrito de alegaciones reside en “contextualizar” el intercambio de mensajes, citando ejemplos concretos como “gracias, Presi” a las 20:08, “luego te cuento” a las 20:09, o la indicación “estamos desbordados” a las 21:45, todos enviados por Mazón. Estos mensajes, según detalló el auto reproducido por Europa Press, requieren ser entendidos dentro del curso total de la conversación para poder interpretarlos con precisión en el marco de la investigación.

La magistrada insistió, según reportó Europa Press, en que la aportación de los mensajes por parte de Feijoo se contempla estrictamente como un acto voluntario y subrayó la declaración de disposición a colaborar por parte del líder del PP, expresada en la documentación ya remitida al juzgado. La jueza también acordó transcribir el vídeo solicitado a la Corporación de Radio y Televisión Española, de acuerdo a la resolución dictada previamente el 12 de diciembre de 2025, donde Feijoo afirmó: “Pero en este momento la primera palabra tiene que ser de pésame, de pésame a las víctimas y también de realismo y es que el President de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes de acuerdo con la información contrastada y facilitándola a todos ustedes en las próximas horas y en los próximos días”.

Europa Press informó que la jueza accedió a la solicitud de que la declaración testifical de Núñez Feijoo se lleve a cabo por medios telemáticos. Esta petición, amparada en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fue planteada por Feijoo en su calidad de diputado, lo que habilita que la comparecencia se realice desde su propio despacho oficial en el Congreso. La diligencia se programó para el 9 de enero a las 9:30 horas, a través de la plataforma webex y utilizando el correo electrónico oficial proporcionado por Feijoo al tribunal, confirmó Europa Press.

No obstante, la magistrada señaló que la opción de comparecer presencialmente ante el juzgado permanece abierta para Feijoo, si así lo prefiere. Esta decisión fue comunicada a la presidenta del Congreso, explicando que la fórmula telemática responde a lo previsto en la legislación, aunque se mantiene la posibilidad de presencia física en sede judicial, como indicó el auto divulgado por Europa Press.

La comparecencia de Feijoo como testigo se produce tras el requerimiento de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular. Esta parte consideró relevante su declaración para esclarecer los comentarios que el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo efectuar el 29 de octubre a raíz de las conversaciones mantenidas con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien actualmente figura como investigada en el proceso. Europa Press puntualizó que la motivación de la citación presencial inicial de Feijoo radicó en la necesidad de garantizar los principios de inmediación e igualdad procesal, justificando que la relevancia y la gravedad de los hechos bajo investigación hacen necesario este procedimiento.

En la resolución consultada por Europa Press, la instructora afirmó que lo ocurrido durante la dana tuvo como consecuencia la muerte de 230 personas, numerosos heridos y un gran número de familiares damnificados que enfrentan perjuicios morales persistentes. La jueza destacó cómo algunas familias perdieron a varios miembros de manera repentina, incluidas personas mayores y menores, y se refirió a los daños psíquicos prolongados entre los afectados.

Según remarcó la magistrada citada por Europa Press, la calificación penal de los hechos contempla la aplicación agravada del artículo 142 bis del Código Penal, que autoriza imponer una pena superior si los hechos imputados presentan especial gravedad debido al riesgo generado y al incumplimiento del deber de cuidado, cuando la actuación ha provocado la muerte de dos o más personas. La instructora observó que este supuesto queda reflejado en el caso bajo análisis, dada la elevada cifra de fallecidos y la magnitud del suceso.

Al abordar el principio de igualdad, Europa Press recogió que la jueza manifestó que otros testigos, incluso quienes tenían el mismo rango institucional, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sí acudieron presencialmente al juzgado pese a proceder de lugares más distantes y con peores comunicaciones. A pesar de ello, la instructora resolvió finalmente aceptar la declaración telemática de Feijoo, siempre bajo las condiciones legales oportunas, utilizando los medios técnicos del Congreso y el canal institucional proporcionado.

La investigación, según relató Europa Press, se mantiene en curso con una alta presión social y judicial, avanzando en el análisis de las responsabilidades derivadas de la catástrofe y la gestión de las administraciones públicas implicadas.