Iberdrola, reconocida por los IFR Awards por sus operaciones de financiación en 2025

El aumento del 30% en las inversiones de Iberdrola hasta 2028, con un desembolso total previsto de 58.000 millones de euros, destinará aproximadamente dos tercios de esa cifra al desarrollo de redes eléctricas en mercados como el Reino Unido y los Estados Unidos. Este ambicioso plan de financiación estratégica ha valido a la compañía el reconocimiento de International Financing Review (IFR), publicación de referencia en mercados de capitales, que la ha distinguido como Emisor Corporativo y Emisor Sostenible del Año 2025, según informó el grupo energético español.

Tal como reportó IFR y detalló Iberdrola, este reconocimiento internacional responde a la implementación de una estrategia global de financiación que abarca una amplia variedad de instrumentos y mercados, permitiendo a la empresa movilizar grandes volúmenes de capital esenciales para su crecimiento y desarrollo sostenible. IFR subrayó tanto la diversidad de productos financieros utilizados como la capacidad de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para acceder a distintas ventanas de mercado de forma oportuna y eficiente.

Entre las operaciones destacadas de 2025 se encuentra una ampliación de capital acelerada de 5.000 millones de euros realizada en julio, calificada por IFR como la mayor de ese tipo en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) desde 2015. Adicionalmente, la empresa ha puesto en circulación una serie de bonos verdes pioneros en el marco del European Green Bond Standard (EuGB) y conforme a los Green Bond Principles (GBPs) establecidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA). Entre estos instrumentos figura un bono híbrido, otra emisión de bonos sénior verdes con vencimiento a 10 años y un bono verde innovador indexado a la acción de la compañía por un monto de 400 millones de euros.

Según consignó la propia Iberdrola y detalló IFR, la energética ha fortalecido su acceso a financiación bancaria y multilateral. En 2025 obtuvo un préstamo verde de hasta 600 millones de libras del UK National Wealth Fund, así como un crédito verde de hasta 900 millones de euros otorgado por un consorcio de bancos. Ambos recursos están dirigidos a inversiones en el Reino Unido. Además, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) respaldó a la empresa con cinco préstamos que totalizan cerca de 1.200 millones de euros y se asignarán a proyectos de energías renovables ubicados en el mar Báltico alemán, Brasil y España.

La compañía también aseguró más de 3.600 millones de libras en financiación estructurada ("project finance") para el desarrollo del parque eólico marino East Anglia Three, en el Reino Unido, en conjunto con la empresa Masdar, con la participación de 23 bancos y la agencia danesa de crédito a la exportación EIFOm. Paralelamente, firmó una nueva línea de crédito sostenible multiprestatario por 2.500 millones de euros conjunta para Iberdrola y su filial Avangrid.

El medio IFR resaltó la actividad de Iberdrola en mercados locales internacionales. En Brasil, la empresa emitió deuda verde por un total de hasta 3.300 millones de reales. En Estados Unidos, las operaciones superaron los 1.000 millones de dólares e incluyeron emisiones privadas, la modalidad "144A" y bonos exentos de impuestos, instrumentos financieros que garantizan liquidez y flexibilidad en la obtención de recursos.

La publicación financiera subrayó la manera en que Iberdrola conjuga capital y deuda, seleccionando dinámicamente los mercados e instrumentos más ventajosos en cada coyuntura. Esta estrategia se apoya en la adopción de las tendencias más recientes en sostenibilidad financiera y en el seguimiento de los estándares internacionales en materia de bonos verdes y sostenibles.

De acuerdo con IFR, los reconocimientos concedidos valoran no solo el volumen y la diversidad de las operaciones, sino la adopción de innovaciones en materia ambiental y financiera dentro del sector energético. La energética española ha presentado en el último año ejemplos concretos de cómo movilizar recursos internacionales con el objetivo de acelerar la transición energética y fortalecer infraestructuras críticas en mercados estratégicos.

Iberdrola anunció que mantendrá este enfoque proactivo de diversificación y búsqueda de oportunidades en los mercados globales, centrándose en instrumentos que impulsen la inversión en proyectos que respondan tanto al crecimiento empresarial como a los compromisos de sostenibilidad, particularmente en el campo de la energía renovable y la modernización de redes eléctricas internacionales.