Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del hundimiento del barco de los españoles desaparecidos

El cuerpo de una niña de unos doce años apareció a una milla náutica de la zona donde se perdió contacto con el barco Putri Sakinah, reportó la agencia Antara News citando a responsables de la operación de rescate en Indonesia. Este hallazgo representa un avance relevante en la búsqueda de los desaparecidos tras el naufragio cerca de la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo, un destino turístico indonesio frecuentado por ciudadanos europeos y donde actualmente continúan los rastreos por otras tres personas no localizadas.

Según informó la agencia Antara News, la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia anunció el hallazgo del cuerpo durante la primera jornada en la que las autoridades decidieron ampliar el área de rastreo. El cadáver, identificado preliminarmente como el de una niña que viajaba con una familia española, fue localizado gracias a la colaboración de residentes locales, quienes alertaron al equipo conjunto de búsqueda tras observar el cuerpo en aguas cercanas a Padar, perteneciente a la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

La institución trasladó el cuerpo al Hospital Regional de Komodo, donde se procedió a realizar la identificación forense correspondiente. Familiares de la presunta víctima acompañaron el proceso, siguiendo los protocolos para determinar de manera científica y oficial su identidad. El jefe de la oficina de Maumere, Fathur Rahman, precisó que la localización del cuerpo se situó a cerca de una milla náutica del punto sospechado como lugar del hundimiento.

De acuerdo con el jefe de la Subdirección de Operaciones de la misma oficina, Asfan Dulhasan, citado por Antara News, el equipo de rescate mantendrá las operaciones durante toda la semana, ya que aún no han sido encontrados tres de los pasajeros, entre ellos el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, de 44 años. Los otros desaparecidos son un hijo de Martín y un menor hijo de su pareja, Andrea Ortuño, quien logró sobrevivir junto a otra de sus hijas tras el evento.

El Putri Sakinah transportaba a una familia española que había viajado a Indonesia por vacaciones. El país asiático, conocido por sus parques naturales y paisajes insulares, incrementó en los últimos años su popularidad entre turistas de Europa, de acuerdo con los datos consignados por la agencia Antara News.

Las causas del hundimiento han sido vinculadas a factores meteorológicos. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) atribuyó el incidente a un intenso oleaje generado por condiciones climáticas adversas. Según información de las autoridades locales recogida por el medio, el motor de la embarcación habría perdido potencia poco antes de ser alcanzada por una serie de olas que desencadenaron el naufragio.

La búsqueda de supervivientes y víctimas se realiza mediante un operativo conjunto que involucra a fuerzas de rescate indonesias, funcionarios locales y la colaboración de habitantes de la zona. Las autoridades ampliaron el perímetro de rastreo tras considerar la posibilidad de desplazamiento de los cuerpos por efecto de las corrientes marinas y el clima imperante en la región del naufragio.

El episodio se suma a otros sucesos similares registrados en rutas marítimas de Indonesia, donde las variables meteorológicas y las condiciones de navegación pueden representar riesgos adicionales en áreas de alto tránsito turístico. Según publicó Antara News, las operaciones de salvamento continuarán enfocadas tanto en la búsqueda de personas desaparecidas como en la recopilación de información que permita esclarecer los detalles del incidente y la respuesta de los sistemas de seguridad y rescate ante emergencias en estas zonas.

La familia Ortuño-Martín se había embarcado en el Putri Sakinah durante su paso por Labuan Bajo, uno de los puntos de acceso al Parque Nacional de Komodo, reconocida por albergar grandes poblaciones de varanos y paisajes naturales que figuran entre los principales atractivos del país. La embarcación se hundió en una zona caracterizada por su complejidad geográfica y la presencia de corrientes, circunstancia que las autoridades indonesias consideran en su evaluación y en el despliegue de los equipos de rescate.

El desarrollo de la operación permanecerá bajo vigilancia de los equipos de emergencia de Indonesia, manteniendo la coordinación con las autoridades diplomáticas españolas y el seguimiento de los familiares en el lugar, según informó Antara News.