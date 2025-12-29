Gabriela Guillén se ríe de los rumores sobre el nuevo amor de Bertín Osborne y dice que le es "totalmente indiferente"

Los comentarios de Gabriela Guillén sobre el vínculo con la familia Osborne han quedado plasmados al afirmar que la relación de su hijo con dicha familia no depende de sus gestiones, sino del reconocimiento y la actitud que asuma la propia familia paterna. De acuerdo con la información publicada por el medio que proporciona la entrevista, Guillén subrayó que “Es el hijo de él. O sea, quiera o no es su hijo”, lo cual apunta a la existencia de un lazo que permanece más allá de cualquier circunstancia personal o mediática. Su mensaje enfatizó la importancia del reconocimiento paterno y la disposición de la otra parte para fortalecer o mantener ese vínculo.

En cuanto a las preguntas constantes sobre la vida privada de Bertín Osborne, Gabriela Guillén mantuvo una postura tajante y desinteresada respecto a los recientes rumores sobre un posible nuevo romance del presentador. Según consignó el medio, Guillén descarta cualquier afectación personal y tomó con humor el supuesto interés por nuevas relaciones de Osborne. Cuando fue consultada de forma directa sobre el tema, respondió de manera escueta: “Me es totalmente indiferente. ¿Me veis preocupada?”. Así estableció una distancia entre su situación actual y las especulaciones sobre su expareja, recalando que no le quita el sueño lo que ocurra en su entorno sentimental.

Guillén también aportó su punto de vista ante la insistencia de la prensa sobre el tema, expresando ironía y cierta sorpresa por el tipo de preguntas que recibe: “No conozco a la mujer con la que se relaciona ahora al artista y que le da exactamente igual 'que tenga novio o novia, o lo que tenga'”, publicó la fuente citada. Según reportó el mismo medio, cuando se le propuso aportar algún consejo para la posible nueva pareja de Bertín Osborne, la empresaria cortó la conversación de forma tajante: “Pues que yo de verdad que no tengo que darle consejo absolutamente a nadie, menos si es su novia o lo que sea”. De este modo, dejó claro su deseo de desvincularse y no opinar ni aconsejar sobre nada vinculado a la vida sentimental del cantante.

En relación con el tratamiento mediático recibido en su momento respecto a la diferencia de edad en su relación con Osborne, Guillén aprovechó para reiterar la ironía sobre las distintas reacciones públicas. “A mí me pusieron al caldo por eso”, recordó en alusión a la manera en que se abordó el tema cuando formaba pareja con el presentador. Así, la empresaria evidenció las comparaciones en el trato mediático y social en situaciones similares.

Sobre su actualidad familiar, el medio informó que Guillén resaltó la normalidad de la relación con su hijo y su entorno más cercano durante las fiestas navideñas. En sus palabras: “Está todo bien, está todo normalizado con nosotros. Está muy bien. Él le llama al niño, estamos con una... perfecto”. Así, confirmó una situación de entendimiento estable en el plano paterno-filial, aunque prefirió no abundar en más detalles sobre el tema.

Interrogada respecto a su vida sentimental actual, Gabriela Guillén aclaró su situación a través de un comentario con toques de humor, indicando que por ahora no desea iniciar ninguna relación y que su principal ocupación es su hijo. “Mira, yo ya tengo un hombrecito con lo cual estoy satisfecha con ese hombrecito. Un hombre pequeño. No tengo prisa para nada”, sostuvo, según publicó el medio. Así cerró las preguntas acerca de si se encontraba en pareja tras habérsela visto acompañada recientemente de un chico, reiterando que en este momento de su vida, su hijo es su prioridad absoluta.

Tal como reflejó el reporte del citado medio, Guillén mantiene una postura de total desvinculación de la vida privada de Bertín Osborne, enfatizando que su principal atención reside en su hijo y su bienestar. La empresaria mostró una actitud firme y serena ante quienes insisten en solicitar sus impresiones sobre los aspectos sentimentales de su expareja, desmarcándose así de los rumores y noticias que circulan sobre la actual situación amorosa del cantante.