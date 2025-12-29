Fito & Fitipaldis triunfa con sus 'aullidos' en un Movistar Arena a rebosar en su esperado regreso a Madrid

La vuelta a los escenarios de Fito & Fitipaldis ha estado marcada por un ambiente de comunión entre el público y la banda, que en medio de su actuación en Madrid promovió la interacción entre asistentes actuales y los seguidores que asistirán a futuras fechas en el Movistar Arena. Según informó Europa Press, durante la mitad del concierto, el propio Fito Cabrales pidió a los presentes grabar un saludo conjunto para quienes asistirán al siguiente espectáculo, después de proyectar un mensaje similar enviado por los fans de Gijón. Esta interacción formó parte de un concierto que agotó localidades y que reflejó el regreso del grupo a la capital española tras más de dos años y medio de ausencia de los escenarios.

El medio Europa Press detalló que el evento, celebrado en el marco de la gira 'Aullidos Tour', marcó el primer espectáculo de los cuatro programados por la banda en Madrid. El repertorio elegido para la noche giró principalmente en torno a su reciente álbum, 'El Monte de los Aullidos', el cual se publicó en octubre y logró alcanzar la cima de la lista Top 100 Álbumes en España desde su lanzamiento. Además de presentar nuevo material, Fito & Fitipaldis incluyó en la lista de canciones varios temas que ya forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores, como 'Soldadito marinero', 'La casa por el tejado' y 'Por la boca vive el pez'. Estos clásicos generaron momentos de participación masiva, especialmente cuando cientos de asistentes encendieron las linternas de sus teléfonos durante la interpretación de 'Soldadito marinero'.

Europa Press consignó que la conexión de la banda con Madrid se evidenció desde el inicio del concierto, cuando Fito Cabrales, líder del grupo, agradeció al público con la frase: “Muchas gracias, sois una puta bendición”. Este regreso forma parte de una celebración del rock que, en palabras de Cabrales, también es una celebración de “todo lo que nos une”, trasladando la energía de su reciente trabajo discográfico al directo.

El recorrido de Fito & Fitipaldis por 28 ciudades españolas, programado hasta mayo de 2026 bajo el nombre de 'Aullidos Tour', prolonga el impacto que el grupo mantiene en la actual industria musical española. Según publicó Europa Press, la alta demanda de entradas ha sido una constante, y la mayoría de fechas han registrado 'sold out', confirmando la vigencia del grupo tras su pausa.

La reanudación de la actividad musical del grupo comenzó el 21 de noviembre en Santander, en el Palacio de Deportes, donde Fito & Fitipaldis ofreció su primer concierto tras más de dos años y medio alejados de los escenarios. Desde ese momento, la banda ha afinado su presentación en directo para llegar a Madrid con una maquinaria bien ajustada, según indicó Europa Press.

La producción del disco 'El Monte de los Aullidos', editado por Warner Music, supuso para la banda cuatro años de espera, periodo durante el cual Fito Cabrales buscó tener “algo que contar” antes de regresar a la grabación y las giras. En entrevista con Europa Press, Cabrales sostuvo que para él la música tiene una dimensión curativa y espiritual, y que esa percepción contribuye al enfoque del grupo en su actual gira. Durante la entrevista, Cabrales expresó: “Entiendo la música como curación, como algo espiritual. Lo digo, ¿sabes por qué? Pues porque nadie lo dice. Solo por eso, no es que lo quiera reivindicar, pero como nunca lo oigo, pues lo digo. Hombre, claro que hago música porque quiero hacer un disco y viva el rock, quiero salir de gira y tocar la guitarra y comprarme otro ampli. Claro, eso existe. Y jugar a que somos AC/DC. Pero en el trasfondo de todo es que hay algo espiritual”.

La gira 'Aullidos Tour', cuya primera fecha se anunció en abril, ha reforzado el papel de la banda dentro del panorama del rock español, destacando la expectativa que genera su regreso y la respuesta multitudinaria del público que asiste a cada presentación, según ha reportado Europa Press. Además, el repertorio diseñado alterna canciones del más reciente álbum con composiciones que han marcado diferentes etapas de la banda, dotando al espectáculo de una estructura que entrelaza la nostalgia por viejos éxitos con la presentación de nuevas propuestas.

La realización del concierto en el Movistar Arena de Madrid demostró el atractivo que el grupo sigue suscitando tras una prolongada ausencia, consolidando su capacidad para llenar recintos y mantener la entrega del público. Según detalló Europa Press, el regreso de Fito & Fitipaldis a los escenarios no solo ha respondido a una demanda latente, sino que ha revitalizado el interés de sus seguidores por asistir a sus presentaciones en diferentes puntos del país.

Los próximos conciertos del grupo en Madrid se inscriben en el tramo final de la gira, que recorrerá numerosas ciudades españolas hasta mayo de 2026. El fenómeno de la venta total de entradas acompaña a buena parte de las fechas que, de acuerdo a los datos difundidos por Europa Press, refuerzan la vigencia del proyecto musical liderado por Cabrales. Tras más de 30 años de carrera, el grupo continúa suscitando reacciones entusiastas entre su audiencia, con espectáculos que combinan el lanzamiento de nuevos trabajos y la celebración de un repertorio ampliamente conocido por el público.