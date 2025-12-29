Agencias

El primer ministro de Kosovo apela a la cooperación parlamentaria al rozar su partido la mitad de los votos

El actual primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha celebrado este domingo los resultados electorales del partido que lidera, Vetevendosje (Movimiento por la Autodeterminación), declarando su victoria e invitando a los partidos de la oposición a "cooperar en el Parlamento", mientras su formación ha logrado casi la mitad de los votos escrutados, mejorando su resultado de los comicios de febrero y reforzando su posición como primera fuerza.

"Ha triunfado el pueblo y la República de Kosovo", ha aseverado Kurti, que ha mostrado su disposición a "establecer las instituciones y continuar con el buen trabajo lo antes posible", según ha recogido el diario kosovar 'Koha Ditore'.

Al hilo, ha indicado que el Ejecutivo está "esperando el Plan de Crecimiento de la Unión Europea por valor de 880 millones de euros y tres acuerdos con el Banco Mundial por valor de 120 millones", un contexto en el que ha invitado "a los partidos de la oposición a cooperar en el Parlamento desde ahora en favor de los acuerdos internacionales, los buenos acuerdos y el interés público".

Sus palabras han llegado cuando el escrutinio supera ya el 96 por ciento a falta del recuento posterior de los votos de la diáspora, un escenario en el que Vetevendosje ostenta el 49,3 por ciento de las papeletas contabilizadas, cerca de siete puntos sobre su resultado en febrero.

A su vez, el segundo partido más importante de Kosovo, el Partido Democrático de Kosovo, se mantiene cerca de lo logrado entonces (un 21 por ciento provisional frente al 20,9 de hace diez meses), mientras que el tercer partido, la Liga Democrática de Kosovo, ha perdido por el momento más de cuatro puntos y medio (13,6 por ciento frente al 18,2 de febrero).

Paralelamente, en el norte serbokosovar, Lista Serbia ha sido el partido más votado y su líder, Zlatan Elek, ha afirmado haber ganado todos los escaños de la comunidad serbia. "Los diez mandatos están en manos del pueblo serbio", ha destacado en declaraciones recogidas por el portal Kosovo online. "Nuestro mayor agradecimiento al presidente (de Serbia) Aleksandar Vucic y a nuestra Serbia que nos apoyó", ha agregado.

