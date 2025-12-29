Agencias

El Prado supera su récord de visitantes en 2025 por tercer año consecutivo con casi 3,5 millones, 22.781 más que en 2024

El Museo Nacional del Prado ha superado de nuevo su récord de visitantes, un hecho que se repite por tercer año consecutivo. Así, en 2025 han pasado por sus salas 3.479.838 personas, 22.781 más que en el ejercicio anterior.

Aunque se trata de datos provisionales a falta de tres días de que finalice el año, la pinacoteca ya ha adelantado que se trata de una superación del máximo histórico anual.

El mes en el que se registraron más visitas fue en mayo (con 339.062 personas) mientras que el día 3 de mayo se ha convertido en la fecha, de momento, de mayor afluencia de público con un total de 17.484 visitantes. A falta de que concluya el 2025, el mes de diciembre ha sido el que menos visitas ha registrado, con 230.158.

De hecho, ya en julio fuentes del Prado explicaban que en sus salas habían recibido 1.847.710 visitantes durante el primer semestre de 2025, incrementando en un 3,43% el número de visitantes del primer semestre de 2024, en el que recibió 1.786.419 visitas.

