El IPEX C-LM convoca ayudas para participar en la presentación de producto vino en Brasil en el mes de abril de 2026

La convocatoria establece que el número de empresas que podrán beneficiarse de estas ayudas se limita a seis, mientras que el monto total que se dedicará a financiar las subvenciones asciende a 18.270 euros. Esta medida tiene como finalidad facilitar la participación de entidades vitivinícolas de Castilla-La Mancha en una presentación sectorial de productos de vino que tendrá lugar el 14 de abril de 2026 en Brasil. Según publicó Europa Press, a través de la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la organización responsable es el Instituto de Promoción Exterior (IPEX), que será el encargado de gestionar la selección y concesión de las subvenciones.

El proceso de solicitud para acceder a estos fondos quedará abierto el martes 30 de diciembre y se mantendrá disponible hasta el 2 de febrero de 2026. Todas las solicitudes deberán tramitarse de manera digital utilizando la firma electrónica correspondiente. Para ello, se habilitará un formulario específico en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, accesible mediante el portal web oficial (https://www.jccm.es), según consignó Europa Press.

De acuerdo con los criterios definidos en la convocatoria, podrán solicitar estas ayudas aquellas empresas cuya actividad económica pertenezca al sector del vino y tenga lugar en Castilla-La Mancha. Además de las empresas, el abanico de posibles beneficiarios incluye a profesionales autónomos inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), agrupaciones, clústeres, comunidades de bienes, cooperativas, asociaciones empresariales con fines lucrativos y cualquier unidad económica con patrimonio individualizado. Según lo detallado por Europa Press, se excluyen expresamente las fundaciones, las empresas u organismos públicos y las administraciones públicas.

Asimismo, podrán optar a estas ayudas los órganos encargados de la gestión y representación de las indicaciones geográficas protegidas, así como de las denominaciones de origen protegidas de la región, independientemente de su forma jurídica. A esto se suman también sus respectivas asociaciones y fundaciones, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en las bases de la convocatoria.

El objetivo de estas subvenciones, según informó Europa Press, reside en fomentar la internacionalización de los productos vinícolas castellano-manchegos, potenciando el acceso a un mercado estratégico como el brasileño. La presencia agrupada de empresas y profesionales en la muestra del sector busca mejorar las oportunidades de promoción y comercialización de los vinos regionales en el exterior, facilitando la creación de sinergias y alianzas entre los participantes.

IPEX actúa como organismo intermedio en esta iniciativa, gestionando la promoción exterior de los productos regionales y coordinando la participación en ferias y exposiciones internacionales. El carácter agrupado de la convocatoria responde a la intención de maximizar los resultados para las empresas de la región y optimizar el uso de los recursos públicos asignados.

La resolución recoge los detalles acerca de los procedimientos, plazos y condiciones para la presentación de las solicitudes, especificando que todo el proceso se realizará de forma telemática. Europa Press señaló que los interesados deberán contar con firma electrónica para completar la tramitación. Estos requisitos buscan garantizar la seguridad y accesibilidad del proceso, adaptando la gestión de las ayudas a la normativa vigente en materia de administración electrónica.

El impulso a la participación de entidades de Castilla-La Mancha en eventos internacionales, como la muestra sectorial que tendrá lugar en Brasil, forma parte de una estrategia más amplia de apoyo a la exportación y promoción de los productos agroalimentarios regionales. Según publicó Europa Press, estas acciones intentan consolidar la posición de los vinos castellano-manchegos en mercados clave y contribuir al fortalecimiento del sector a nivel internacional.