Varios venezolanos que emigraron han retornado al país en las últimas semanas, motivados por la temporada navideña y alentados por mensajes oficiales que describen a Venezuela como un territorio de paz y armonía. Según consignó la cadena Globovisión, el presidente Nicolás Maduro le dio la bienvenida a estos ciudadanos y afirmó que serán recibidos con los brazos abiertos, resaltando el regreso de muchos compatriotas que decidieron establecerse de nuevo en su nación. Esta declaración se enmarca en un ambiente de alta tensión entre el gobierno venezolano y Estados Unidos, así como en medio de sanciones económicas que impactan tanto al país como a sus líderes.

Durante su mensaje anual dirigido a la tropa venezolana, Maduro aseguró que las Fuerzas Armadas venezolanas se encuentran en un estado de preparación máxima para resguardar la soberanía nacional y mantener la paz. Tal como detalló Globovisión, Maduro expresó: "El Ejército venezolano está más preparado que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo nuestro pueblo". El mandatario puntualizó que los militares han operado bajo una estrategia de prudencia e inteligencia, a lo largo de lo que denominó “27 semanas siendo amenazada por Goliath”, en referencia al gobierno de Estados Unidos y a la presión militar y política ejercida durante ese periodo.

Globovisión remarcó que, de acuerdo con el presidente venezolano, el despliegue sostenido de la fuerza militar responde a un contexto de amenazas externas. Maduro señaló que la estrategia se ha edificado con sabiduría y paciencia, desplegando a las tropas en acciones orientadas tanto a la defensa del territorio como a la afirmación de su autonomía frente a injerencias foráneas.

El medio venezolano reportó que las palabras del presidente ocurren mientras persiste un clima de sanciones lideradas por Estados Unidos, que han alcanzado tanto a funcionarios clave del gobierno como a instituciones estatales. La presión internacional también se refleja en intercepciones de embarcaciones que transportaban hidrocarburos venezolanos. Según la cobertura de Globovisión, la campaña de restricciones ha estado marcada por bombardeos a barcos en el mar Caribe y, en menor medida, en zonas del Pacífico oriental; estas acciones han provocado un saldo de más de cien personas fallecidas, lo que añade gravedad a la situación geopolítica en la región.

Durante su discurso, Maduro se dirigió especialmente a los efectivos de las Fuerzas Armadas, reiterando que la dedicación de los militares venezolanos se sustenta en la defensa de la paz nacional ante escenarios de presiones foráneas. “Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazada por Goliath y 27 semanas nuestra Fuerza Militar está desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica”, sostuvo el jefe de Estado según reportó Globovisión.

El mandatario subrayó la importancia de la cohesión entre los ciudadanos y los cuerpos castrenses, instando a los venezolanos que residen en el extranjero a considerar un regreso al país. En ese contexto, elogió el clima de estabilidad que, según sus declaraciones, define la vida cotidiana venezolana durante las festividades de fin de año. Globovisión recogió sus palabras: “Recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos que algún día emigraron; muchos ya regresaron aprovechando diciembre ya para quedarse aquí”.

Las afirmaciones de Maduro resaltan la intención del ejecutivo de reafirmar la fortaleza institucional ante la percepción de amenazas externas, así como de promover un mensaje de unidad en tiempos de adversidad. Según publicó Globovisión, la combinación de presión diplomática, sanciones económicas y acciones militares en la región responde a una estrategia dirigida por el gobierno de Washington para incidir en la política interna de Venezuela. Este contexto de confrontación internacional contribuye a la relevancia de los mensajes dirigidos tanto a las Fuerzas Armadas como a la población venezolana, en un esfuerzo por preservar la cohesión nacional y la defensa de la soberanía.