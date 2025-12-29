El arquitecto Kleyton Rigon visita el Centro Niemeyer de Avilés

Las ideas originales concebidas por Oscar Niemeyer y materializadas en el Centro Niemeyer de Avilés se consolidan como un referente en el ámbito de la arquitectura global, impulsando el interés de especialistas y expertos en la obra del arquitecto brasileño. Según informó el medio, Kleyton Rigon, integrante de Arquitectura e Urbanismo Oscar Niemeyer —la oficina a cargo de preservar, promover y asesorar técnicamente sobre el legado de Niemeyer tanto en Brasil como en el extranjero— recorrió este lunes las instalaciones del complejo avilesino. Esta visita, detalló la fuente, formó parte de una jornada en la que Rigon profundizó en el estudio de la concepción arquitectónica, el simbolismo de la obra y su papel como elemento cultural dentro del tejido internacional.

El medio consignó que Rigon, quien colabora estrechamente en iniciativas de apoyo a proyectos, estudios arquitectónicos y trabajos de investigación enfocados en la trayectoria de Niemeyer, participó en una visita guiada en el complejo cultural situado en Asturias. Durante el recorrido, el especialista analizó los detalles de las estructuras, observando las características distintivas que hacen del Centro Niemeyer una pieza singular dentro del repertorio del arquitecto brasileño.

Durante esta experiencia, Rigon examinó detenidamente los diferentes espacios del complejo, lo que le permitió ampliar su entendimiento sobre el alcance conceptual y práctico de uno de los proyectos más emblemáticos de Niemeyer fuera de Brasil. Tal como publicó la fuente, su interés se centró en comprender los procesos proyectuales empleados por Niemeyer, así como el significado inherente a cada una de las formas y volúmenes que integran el conjunto.

El análisis de Rigon abordó, de acuerdo con el medio, no solo los aspectos técnicos de la construcción, sino también el impacto sociocultural que el centro ejerce en la comunidad local y su proyección internacional. El Centro Niemeyer, que lleva el sello inconfundible del arquitecto, encarna elementos que han sido reconocidos globalmente como representativos de la arquitectura moderna brasileña. El medio indicó que la visita permitió establecer un vínculo directo entre la oficina de preservación en Brasil y el único gran proyecto realizado por Niemeyer en España.

Según señaló el medio, la presencia de Rigon refuerza el enfoque colaborativo entre los gestores del legado de Niemeyer y las instituciones anfitrionas del complejo avilesino. El intercambio de impresiones y el análisis compartido entre expertos en la materia busca mantener la fidelidad a la visión original del arquitecto, garantizando que las futuras intervenciones y actividades vinculadas al centro respeten los valores y criterios técnicos concebidos desde su génesis.

Reportó la fuente que el itinerario de la visita sirvió también para explorar posibilidades de cooperación en el desarrollo de investigaciones y actividades de promoción cultural relacionadas tanto con la vida como con la obra del arquitecto brasileño. Esta línea de colaboración prevé fortalecer la proyección del Centro Niemeyer como espacio de referencia, no solo para el disfrute del público general, sino también como plataforma para el intercambio académico e institucional.

El medio destacó que, como miembro de la oficina responsable de asesorar sobre la conservación y el impulso de la arquitectura de Niemeyer, Rigon tiene una función relevante en la consolidación de estrategias que permitan difundir el valor histórico y conceptual de la obra del arquitecto más allá de las fronteras de Brasil. Su presencia en Asturias coloca al Centro Niemeyer en el centro del debate internacional sobre la preservación de la arquitectura de autor y su integración en el patrimonio cultural contemporáneo.

Según publicó la fuente, el interés por el método creativo de Niemeyer fue uno de los ejes de la jornada. El recorrido realizado por Rigon incluyó entrevistas con los responsables de la gestión del centro y encuentros con expertos locales, quienes compartieron experiencias acerca de la gestión diaria del complejo y los desafíos inherentes a la conservación de un espacio cultural de estas características.

El medio indicó, además, que la visita de Rigon se enmarca en una serie de acciones promovidas por la oficina de Arquitectura e Urbanismo Oscar Niemeyer para fortalecer los lazos con entidades que administran y promueven la arquitectura del creador de la sede de la ONU en Nueva York y el Palacio de la Alvorada, entre otras obras icónicas. La labor conjunta busca garantizar que los espacios diseñados por Niemeyer mantengan viva su esencia y sigan desempeñando un rol activo como puntos de encuentro cultural y social.

Durante la jornada, Rigon y los anfitriones examinaron el potencial del centro para acoger nuevas investigaciones y propuestas expositivas vinculadas a la obra del arquitecto. El análisis incluyó reflexiones sobre la importancia de conservar los elementos estructurales y estéticos originales, así como la necesidad de adaptarse a las demandas contemporáneas en materia de acceso, sostenibilidad y programación cultural, detalló la fuente.

El complejo de Avilés, ideado por Niemeyer, destaca por sus líneas curvas, sus espacios polivalentes y su integración con el entorno urbano y natural. Según el medio, estos aspectos fueron objeto de un análisis minucioso durante la visita, subrayando cómo el diseño logra conciliar la función pública con la búsqueda de una identidad visual reconocible a nivel mundial.

De acuerdo con la información de la fuente, la jornada concluyó con una valoración positiva del papel del Centro Niemeyer como nexo entre América Latina y Europa en lo que respecta a la proyección de la arquitectura y la cultura. La estancia de Rigon refuerza la consideración del complejo de Avilés como un referente internacional en el estudio y la difusión del legado de Oscar Niemeyer.