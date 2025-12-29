Ebro será el Coche Oficial de la Supercopa de España masculina 2026

El máximo responsable de Ebro, Pedro Calef, destacó que la designación de la firma como coche oficial de la Supercopa de España masculina 2026 representa, en sus palabras, “un paso natural” en la relación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que permitirá, según sus declaraciones citadas por la compañía, fortalecer la cercanía de la marca con los aficionados y afianzar su compromiso tanto con el deporte como con el país. La noticia principal se centra en que Ebro ejercerá como Coche Oficial durante la Supercopa de España masculina que se celebrará entre el 7 y el 11 de enero de 2026 en Yeda, Arabia Saudí.

Según informó la propia Ebro a través de un comunicado difundido este lunes, el acuerdo con la RFEF sitúa a la automotriz como socio patrocinador de la selección masculina, femenina y Sub-21 hasta el año 2030. Tal como detalló el medio, la alianza va más allá de la participación puntual en el torneo de enero, ya que engloba una colaboración más amplia orientada a reforzar la presencia de la marca en el ámbito futbolístico español durante las próximas temporadas.

De acuerdo con lo anunciado, la próxima edición de la Supercopa contará con la presencia de cuatro equipos destacados del fútbol español: FC Barcelona, que ostenta el título en la actualidad, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. El torneo, que volverá a disputarse en Yeda, mantiene su estructura con los clubes más relevantes de la Liga y promete atraer la atención internacional hacia el sector deportivo, así como a la industria automotriz vinculada al evento.

El acuerdo entre Ebro y la RFEF, explicó el propio Pedro Calef, busca alinear a la compañía con los “grandes momentos del fútbol español”. Calef expresó que la organización del torneo en este formato resalta valores como la pasión, el esfuerzo, la tradición y la proyección de futuro, que son elementos con los que la empresa se identifica, según lo recabado por la nota informativa de la firma.

La Real Federación Española de Fútbol, por su parte, integra esta asociación dentro de sus estrategias de patrocinio para ampliar la implicación de empresas de diferentes sectores en los proyectos deportivos que desarrolla, tanto en el ámbito nacional como internacional. Como parte de este compromiso, la selección masculina, la femenina y la Sub-21 contarán con el respaldo de Ebro hasta 2030, cubriendo ciclos competitivos relevantes donde está prevista la participación en campeonatos europeos y mundiales, tal como consignó el comunicado corporativo.

El anuncio de la Supercopa de España masculina 2026 y la elección de Yeda como sede mantienen la tendencia de las ediciones anteriores, donde la federación ha apostado por llevar el torneo fuera de las fronteras españolas con el objetivo de expandir la dimensión global del evento y brindar nuevas oportunidades de patrocinio a empresas colaboradoras. Según recordó el medio, la edición anterior ya reunió a un público internacional y generó repercusión mediática significativa.

La firma automovilística Ebro cuenta con una trayectoria histórica en el sector, y con este acuerdo amplía su proyección como marca asociada al deporte español, además de consolidar su relación con la federación de fútbol. De acuerdo con la información difundida por el equipo directivo y la RFEF, la iniciativa responde tanto a la lógica comercial como al interés de incrementar la visibilidad y el compromiso social por parte de la empresa en su relación con la afición y los eventos nacionales de mayor alcance.

La colaboración está enmarcada dentro de una política de expansión y alianzas estratégicas enfocadas en consolidar el papel de las empresas españolas en el contexto internacional, utilizando el fútbol y sus grandes citas como plataforma de proyección. Según publicó la propia compañía, la presencia de Ebro en la Supercopa y en las actividades de las selecciones busca crear sinergias que contribuyan al desarrollo y la proyección de ambas entidades.