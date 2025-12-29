CaixaBank, reconocida por su trabajo en favor del bienestar de sus empleados

El bloque enfocado en el bienestar emocional ha cobrado especial importancia en la estrategia de la entidad, ya que contempla iniciativas como un servicio de asesoramiento psicoemocional y talleres con expertos orientados a mejorar la gestión de las emociones y a mantener el equilibrio profesional de sus empleados. En este contexto, CaixaBank ha sido distinguida por la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH) y ACES Europe con la certificación ‘Sports & Healthy Company Certification’, al haberse convertido en el primer banco en obtener este reconocimiento, según publicó CaixaBank en un comunicado.

La entidad bancaria ha diseñado un programa denominado Somos Saludables, que abarca diversas dimensiones del bienestar, incluyendo la salud física, emocional, el entorno social, así como los hábitos de vida y el bienestar financiero, reportó el comunicado de CaixaBank citado por diversos medios. El objetivo de este programa consiste en ofrecer una cobertura integral a sus empleados en materia de salud y calidad de vida laboral, según detalló el medio.

La estructura de Somos Saludables parte desde el área de personas y se vincula directamente al sistema interno de gestión de seguridad y salud laboral. CaixaBank explicó que el proceso integra el análisis continuo de datos y la escucha activa a la plantilla, de manera que las acciones y actividades se ajustan a las necesidades reales de los trabajadores. El comunicado de la entidad también destacó el apartado dirigido al bienestar social mediante el fomento del voluntariado corporativo, junto con actividades enfocadas en la salud física.

En el ámbito financiero, CaixaBank promueve herramientas y programas como plataformas de retribución flexible, ayudas destinadas a las familias y planes de pensiones, además de otros instrumentos para el ahorro a largo plazo. De acuerdo con la información difundida por CaixaBank, este enfoque permite ofrecer a sus empleados una propuesta de valor diferencial en cuanto a beneficios laborales.

De acuerdo con el comunicado de la entidad citado por DCH y ACES Europe, la obtención de la ‘Sports & Healthy Company Certification’ responde a la implantación de este sistema integral dentro de su organización, convirtiéndose así en una referencia en el sector bancario español respecto a iniciativas de bienestar corporativo. Esta certificación reconoce tanto las iniciativas desarrolladas internamente como la capacidad del programa para adaptarse tras escuchar y analizar el contexto de la plantilla.

El programa se instrumentaliza mediante acciones concretas: la atención al bienestar emocional a través de servicios de asesoramiento psicoemocional y sesiones especializadas con expertos, la promoción de la salud física mediante campañas y actividades específicas, así como el refuerzo del entorno social a través de proyectos de voluntariado. En todos estos ámbitos, la finalidad permanece orientada a lograr una mejora tangible de la calidad de vida laboral.

La entidad financiera informó que la certificación recibida contribuye a reforzar su compromiso con la sostenibilidad en recursos humanos y su apuesta continua por políticas que favorecen la salud y el equilibrio integral de su equipo. De esta manera, CaixaBank refuerza su posicionamiento como compañía pionera en la integración de prácticas avanzadas de bienestar, de acuerdo con el reconocimiento obtenido por parte de DCH y ACES Europe.