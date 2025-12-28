Una organización acusa a las RSF de matar a más de 200 personas "por motivos étnicos" en Darfur, Sudán

El testimonio de quienes han conseguido cruzar la frontera hacia Chad describe crímenes que incluyen asesinatos masivos y desplazamientos forzados de comunidades enteras en la región de Darfur Norte. Según informó la Red de Doctores de Sudán a través de un comunicado en su cuenta de Facebook, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, han ejecutado a más de doscientas personas, entre ellas menores y mujeres, motivadas por cuestiones étnicas, en localidades como Ambro, Serba y Abú Qamra. Estas acciones se enmarcan en el actual conflicto armado que afecta a Sudán desde abril de 2023.

La Red de Doctores de Sudán detalló que la actividad de las RSF ha generado un desplazamiento significativo de población hacia Chad, en tanto que numerosos civiles intentan escapar de los ataques armados liderados por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti'. Según publicó la organización, quienes han logrado salir de Darfur Norte se enfrentan a condiciones humanitarias severas, caracterizadas por carencia de alimentos y agua potable, el colapso de los sistemas de salud y la ausencia de alojamientos adecuados.

De acuerdo con el mismo comunicado, la situación de estas personas desplazadas representa un riesgo grave para la vida de miles de individuos, al no contar con servicios básicos de subsistencia. Además, la Red de Doctores de Sudán advirtió que, si no se logra frenar las violaciones a los derechos humanos reportadas, se prevé que miles más se vean obligados a cruzar la frontera en busca de refugio en Chad. Según su análisis, esto podría desembocar en el mayor flujo de refugiados jamás registrado en estas zonas.

El organismo denunció además el silencio y la falta de acción por parte de la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria. En palabras del comunicado recogidas por la prensa, esta inacción representaría una complicidad indirecta en las tragedias que afectan a la población civil. Por este motivo, la Red de Doctores de Sudán solicitó el cese inmediato de los ataques para evitar que el desplazamiento forzado continúe y llamó a garantizar un acceso seguro y sin restricciones para la entrega de asistencia humanitaria y médica, así como un apoyo urgente tanto para los desplazados internos como para los refugiados.

Este último reclamo se produce en paralelo a la intensificación de las operaciones de las RSF, que han anunciado la captura de dos localidades adicionales en Darfur Norte durante la semana, consolidando su presencia en la región. Tal como consignó la Red de Doctores de Sudán, tras la toma de la capital regional El Fasher a finales de octubre, el grupo paramilitar ha sido acusado de cometer delitos como ejecuciones sumarias, secuestros y violencia sexual.

Respecto al origen del conflicto, el medio reportó que la guerra civil en Sudán surgió debido a desacuerdos graves sobre la integración de las RSF dentro del Ejército nacional. Esta disputa frustró el proceso de transición política que había comenzado con la destitución de Omar Hasán al Bashir en 2019 y que ya había sufrido reveses con el golpe de Estado que removió al primer ministro Abdalá Hamdok en 2021.

Las hostilidades han implicado la intervención de varios países que ofrecen apoyo a las diferentes facciones, lo que ha agravado la crisis, según la cobertura de la Red de Doctores de Sudán. El conflicto ha dejado millones de desplazados y refugiados, ha generado preocupación internacional ante la expansión de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, que actualmente dificultan el auxilio a los afectados por los combates en varias regiones del país.