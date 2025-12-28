Trump percibe que el final de las negociaciones está próximo en el inicio de su encuentro con Zelenski

De acuerdo con información revelada en la antesala de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelenski, ambos líderes se encuentran en Florida para analizar posibles mecanismos que pongan fin al conflicto armado entre Ucrania y Rusia, basándose tanto en un plan propuesto por Estados Unidos como en una contrapropuesta surgida desde el ámbito europeo. Según detalló el medio, Trump sostuvo previamente una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar la viabilidad de los acuerdos que se pretendían discutir en el encuentro celebrado en la residencia Mar-a-Lago, en Palm Beach. El momento es considerado determinante por los participantes, quienes señalan que las conversaciones han entrado en una fase decisiva para el desarrollo de un posible pacto con Moscú.

Según informó la fuente, las declaraciones públicas de Donald Trump hicieron énfasis en el avance de las negociaciones, expresando la percepción de que el final de las conversaciones está próximo. “Creo que estamos en las fases finales de las negociaciones”, manifestó Trump en presencia de Zelenski, subrayando que de no llegar a un acuerdo, el enfrentamiento armado entre ambas naciones podría extenderse “mucho tiempo”. El medio precisó que sobre la mesa de diálogo se estudia una propuesta en la que se contemplan “beneficios económicos muy importantes para Ucrania”, así como oportunidades para la reconstrucción y la generación de riqueza a partir de la eventual paz.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantiene una postura reticente respecto a la posibilidad de aceptar la cesión definitiva de territorios ocupados por fuerzas rusas, tal como ha defendido Donald Trump como parte de su hoja de ruta para una resolución del enfrentamiento. Según publicó la fuente, Zelenski aborda en la reunión el respaldo a una fórmula promovida por gobiernos europeos, la cual integra demandas de seguridad para Ucrania y busca evitar concesiones que impliquen la pérdida de regiones ocupadas desde el inicio del conflicto.

En el transcurso de la reunión, Trump remarcó que ambas partes involucradas “tienen ganas de hacer la paz”, de acuerdo con el reporte del medio. El presidente estadounidense expresó confianza en la evolución del proceso, afirmando: “Tenemos las hechuras de un acuerdo y es bueno para todo el mundo”. Así, Trump busca presentar los posibles acuerdos como ventajosos no solo para los gobiernos directamente enfrentados, sino también para la estabilidad internacional, argumentando que la ciudadanía tanto ucraniana como rusa demanda el cese de las hostilidades. "El pueblo de Ucrania quiere que acabe, y el pueblo de Rusia también, y vamos a conseguir que acabe", declaró Trump.

El diálogo entre Trump y Putin, realizado poco antes del inicio del encuentro con Zelenski, fue uno de los puntos que, según consignó el medio, otorga relevancia al proceso, ya que condiciona el espacio de negociación sobre posibles escenarios futuros para la región. El presidente estadounidense prevé mantener una segunda conversación con su par ruso al finalizar la reunión de Palm Beach, al tiempo que Zelenski planea dialogar con líderes europeos para informar sobre los temas discutidos y los resultados obtenidos.

El medio detalló que el plan de Estados Unidos, respaldado por Trump, se distingue por incluir la aceptación por parte de Ucrania de territorios actualmente bajo control ruso, a cambio de garantías de seguridad y una serie de incentivos económicos para la reconstrucción y el desarrollo del país. Por su parte, la propuesta defendida por el mandatario ucraniano —y respaldada por la Unión Europea— rechaza la entrega de territorio y pone énfasis en la salvaguarda de la integridad territorial de Ucrania como un aspecto no negociable.

Durante sus declaraciones, Trump reconoció la complejidad del problema, aunque expresó optimismo respecto a la posibilidad de lograr avances significativos en las deliberaciones. “El tema es complejo pero no es tan complejo, y creo que vamos a sacarlo adelante. La reunión de hoy va a ir muy bien”, aseguró Trump, refiriéndose a Zelenski como un dirigente que “ha trabajado muy duro y es valiente”, en palabras reproducidas por el medio.

En el desarrollo del encuentro, ambas delegaciones consideran diversas fórmulas de consenso, aunque el asunto central sigue siendo la definición del estatus de las áreas actualmente controladas por Moscú. Según publicó el medio, la disposición mostrada por Trump y la resistencia planteada por Zelenski configuran un escenario de difícil resolución, en el que los contactos multilaterales y el respaldo de actores europeos también influyen en la toma de decisiones.

La cobertura del encuentro apunta a que los movimientos diplomáticos de las últimas jornadas han incluido gestiones telefónicas y consultas con otros líderes internacionales, poniendo de manifiesto la naturaleza global del conflicto y la búsqueda de una salida que obtenga suficiente respaldo político tanto en Ucrania, como en los Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

El medio informó, finalmente, que las negociaciones prosiguen en un clima de expectativa, ante la posibilidad de que en las próximas horas se concreten avances que permitan iniciar el proceso de paz, condicionado a la resolución de diferencias sobre los territorios bajo control ruso y las garantías de seguridad demandadas por Ucrania. Tanto la administración de Trump como el equipo de Zelenski mantienen comunicación cercana con otros países involucrados en la mediación y el seguimiento de los acuerdos, mientras las delegaciones buscan puntos de encuentro que permitan detener la guerra y establecer un marco duradero para la reconstrucción y el desarrollo posterior al conflicto.