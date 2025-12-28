Reino Unido y Alemania firman un acuerdo sobre obuses autopropulsados de última generación

Entre las prestaciones técnicas del RCH 155 destaca su capacidad para desplazarse hasta 700 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento de combustible, un aspecto que, según informó el Ministerio de Defensa británico, permite a estos vehículos adaptarse a los exigentes escenarios operativos actuales. El contrato para el suministro de 84 obuses autopropulsados de última generación, firmado entre Reino Unido y Alemania, surge en respuesta a la evolución de los combates en Ucrania y al deseo de reforzar la colaboración militar entre ambos países, tal como publicó el medio.

La operación principal, detalló el Ministerio de Defensa británico a través de un comunicado divulgado este domingo, contempla la entrega de estos modernos sistemas de artillería por parte de la filial alemana de la empresa de defensa franco-alemana KNDS. El costo total del acuerdo asciende a 1.200 millones de euros, de los cuales 52 millones de libras (cerca de 60 millones de euros) corresponden al contrato inicial alcanzado recientemente. Según consignó la fuente británica, el RCH 155 es capaz de disparar ocho proyectiles por minuto sobre ruedas, incluso mientras el vehículo está en movimiento, permitiendo impactar objetivos a una distancia de hasta 70 kilómetros.

La integración de este equipo en las fuerzas armadas responde a un enfoque estratégico orientado hacia la modernización y adaptación ante amenazas crecientes. Alemania incorporará estos vehículos dentro de la estructura de sus recién creadas 'Fuerzas Medias' de la Bundeswehr, donde el RCH 155 se convertirá en el principal sistema de artillería. Reino Unido, por su parte, recibirá una de estas unidades para evaluación, mientras que otras dos serán enviadas a Alemania para pruebas conjuntas, según informó el Ministerio de Defensa británico.

De acuerdo con el ministro británico de adquisiciones de Defensa, Luke Pollard, el desarrollo de este sistema se ha basado en las necesidades detectadas durante la guerra en Ucrania. Pollard subrayó que una de las principales características requeridas para este tipo de armamento es la capacidad de disparar rápidamente y repostarse en puntos seguros alejados del alcance enemigo antes de volver a la posición de tiro. El propio ministro declaró, según reprodujo el comunicado oficial, que “la guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de poder disparar con rapidez y moverse, y son estas lecciones las que fundamentan nuestras decisiones de adquisición y nos ayudan a cumplir con la Revisión Estratégica de Defensa”.

El diseño del RCH 155 toma como referencia al PzH 2000, un sistema de artillería ampliamente probado en combate y que ha sido adaptado para aumentar los niveles de protección de la tripulación. Según la información publicada por las autoridades británicas, este modelo incorpora blindaje avanzado y tecnología de puntería automatizada, asegurando la operatividad en condiciones complejas y la satisfacción de los estándares de seguridad requeridos por las fuerzas armadas de ambos países.

El acuerdo, que representa un episodio más del programa de cooperación en defensa bilateral firmado por Reino Unido y Alemania en octubre de 2024, busca fortalecer la interoperabilidad y favorecer el intercambio tecnológico. Tanto el medio británico como la empresa KNDS han destacado que la iniciativa sienta las bases para futuras colaboraciones centradas en la innovación y la mejora de las capacidades militares conjuntas.

Hasta el momento, la empresa filial de KNDS se ha comprometido a entregar la totalidad de los vehículos, cuya incorporación está prevista dentro del marco de los planes de expansión y renovación de la artillería terrestre de ambos países. El medio detalló que estas unidades serán sometidas a exhaustivas pruebas destinadas a certificar la viabilidad de su operación y el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por las fuerzas armadas.

La operación responde a una estrategia global de ambos gobiernos orientada a afrontar el tipo de amenazas que ha planteado el enfrentamiento en Ucrania y a adoptar sistemas capaces de movilizarse y responder con rapidez en escenarios de combate modernos. Tanto la autonomía de los vehículos como su capacidad para ejecutar maniobras tácticas de disparo y retirada fortalecen los medios de defensa disponibles y apuntan hacia una transformación en la logística y despliegue de la artillería motorizada europea.

La decisión de seleccionar el modelo RCH 155 se fundamentó, tal como explicó el Ministerio de Defensa británico, en las capacidades avanzadas que ofrece este sistema en comparación con los equipos previos. Dispone de tecnología que posibilita operar el armamento y los sistemas de navegación de forma automatizada, reduciendo los tiempos de respuesta registrados en operaciones anteriores.

Los expertos en defensa de ambos países han señalado, según recogió la propia comunicación institucional, que la inversión resulta coherente con la tendencia creciente en Europa de reforzar los sistemas de defensa terrestre y que la entrada en servicio de los obuses responde directamente a las necesidades operativas detectadas en los conflictos más recientes. La ejecución del contrato y la puesta a punto de los vehículos se ajustan a un calendario estricto que prioriza la entrada en vigor del equipamiento a corto plazo dentro de la Bundeswehr y la evaluación técnica por parte de Reino Unido.

El acuerdo representa un avance en la alianza estratégica entre los dos países y su industria de defensa, que busca mejorar la respuesta ante situaciones de amenaza como las evidenciadas en el conflicto en Ucrania. Las autoridades estiman que la incorporación de estos vehículos fortalecerá los sistemas de defensa terrestre europeos, incrementando la capacidad de disuasión y mejorando la coordinación entre las fuerzas aliadas.