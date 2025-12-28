Petro anuncia cambios en la cúpula militar para 2026: "La prioridad será la seguridad y la democracia"

En los últimos años, el aumento del personal de la fuerza pública en Colombia mostró una variación significativa respecto a gobiernos anteriores, con un repunte del 6 por ciento frente al descenso registrado durante las gestiones de Iván Duque y Juan Manuel Santos, que experimentaron caídas del 11 y 4 por ciento respectivamente. Esta evolución forma parte de los logros atribuidos a la anterior cúpula militar colombiana, según destacó el presidente Gustavo Petro en su reciente anuncio sobre la renovación del alto mando militar, publicado en su cuenta en la red social X. Petro explicó que la reestructuración tiene como objetivo preparar a las Fuerzas Militares del país para los desafíos que se proyectan en 2026 y reiteró que la protección ciudadana y el fortalecimiento de la democracia serán las prioridades de su gobierno.

De acuerdo con el medio de comunicación que informó sobre estas decisiones, la remodelación incluye el relevo de ocho comandantes y segundos comandantes de las Fuerzas Militares. Petro agradeció públicamente a los oficiales salientes por su gestión y vinculó los cambios a una estrategia de consolidación de la seguridad, la legalidad y la transformación institucional. “La prioridad será la seguridad y la democracia”, afirmó el presidente, estableciendo el rumbo de su política para los próximos meses.

En el mismo comunicado, Petro resaltó avances alcanzados bajo la gestión de los mandos salientes, entre los cuales mencionó el “récord histórico en incautación de cocaína” logrado durante el año 2025 y la "neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico". Estos resultados, de acuerdo con el mandatario, han contribuido a “liberar a los campesinos de la esclavitud del narcotráfico” y a impulsar la transformación del territorio nacional hacia entornos de mayor legalidad.

El medio detalló la composición de la nueva plana mayor de las Fuerzas Militares. Al frente del Mando General fue designado el General Hugo Alejandro López Barreto como Comandante General, posición clave para la coordinación de todas las fuerzas armadas. En la Jefatura de Estado Mayor Conjunto asumió el Vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, quien será responsable de optimizar la integración operativa entre las diferentes ramas militares.

En el Ejército Nacional, se confirmó la llegada del general Royer Gómez Herrera como nuevo comandante, acompañado por el general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, encargado de coadyuvar en la dirección estratégica de la institución. Para la Armada Nacional de Colombia, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón tomó la Comandancia, mientras que el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi fue nombrado segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval, encargado de la coordinación y planificación de las operaciones en el ámbito marítimo.

Respecto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva Rueda fue posicionado como comandante, y el general Alfonso Lozano Ariza asumió el rol de segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Según publicó el medio, esta configuración apunta a fortalecer la capacidad estratégica y operativa de la institución encargada de la defensa aérea y espacial del país.

Petro fundamentó estos ajustes en la necesidad de responder a la evolución de los desafíos en materia de seguridad, colocando la protección de la vida y la paz como metas centrales. El presidente manifestó su confianza en que la nueva cúpula avanzará “de la mano de todo el pueblo” en el propósito de alcanzar una paz duradera, insistiendo en la importancia de la legitimidad institucional y la transformación permanente de las fuerzas armadas en este proceso.

Estos cambios forman parte de una serie de medidas orientadas a consolidar una política integral frente al narcotráfico y las amenazas a la seguridad nacional, según consignó el medio de comunicación. La administración de Petro ha centrado parte de su agenda en incrementar la eficacia operativa de las Fuerzas Militares y en rehabilitar el tejido social, en particular en regiones gravemente afectadas por el crimen organizado.

La reorganización puesta en marcha este sábado refleja la intención del Gobierno colombiano de priorizar una respuesta coordinada y moderna frente a los retos de la seguridad pública. Según el reporte del medio, estos movimientos internos también buscan sentar bases sólidas para la gobernabilidad y la modernización de la doctrina militar de cara a los próximos ciclos electorales y de gestión institucional.

Finalmente, la comunicación de Petro incluyó un reconocimiento a la colaboración de los salientes mandos en la promoción de la legalidad y la movilidad institucional. De acuerdo con el medio, con esta renovación en el liderazgo militar el gobierno persigue fortalecer la estructura jerárquica y responder a las demandas de un contexto social y político marcado por continuos desafíos en materia de orden público, acceso a la justicia y convivencia pacífica.