Los equipos de búsqueda de los españoles desaparecidos ampliarán el área tras encontrar solo restos del barco

Varios objetos personales vinculados al barco KM Putri Sakinah, entre ellos chalecos salvavidas y fragmentos del casco, fueron hallados este domingo en el área cercana al naufragio frente a la isla de Padar, según informó El País. Los restos, que incluían parte de la cabina del capitán y una bombona de gas, corresponden a la embarcación en la que desaparecieron el entrenador español Fernando Martín y tres menores, quienes viajaban junto a otros pasajeros y miembros de la tripulación.

El medio El País detalló que las operaciones de búsqueda continúan por cuarto día consecutivo y que, tras localizar estos restos, las autoridades ampliarán el perímetro de rastreo desde la mañana del lunes. El dispositivo de emergencia coordinado por Edy Suryono explicó que el hallazgo de los objetos motivó esta decisión, con la esperanza de encontrar a los desaparecidos. Las labores de rescate han incluido buceo profesional en zonas próximas y patrullas por un radio de 9 millas al sur y 5 millas al norte del lugar del naufragio, además de la colaboración de pescadores y equipos provenientes de islas cercanas, como Messah y Papagarang.

Según consignó El País, hasta ahora han sido rescatadas siete personas, incluidas la madre y la hermana —ambas españolas— de dos de los niños desaparecidos, así como miembros indonesios de la tripulación entre los que se encuentran el capitán y un guía turístico. Las dos ciudadanas españolas rescatadas, de acuerdo con fuentes consultadas por el Ministerio de Exteriores de España y citadas por El País, se encuentran en buen estado y ya reciben asistencia consular en el lugar.

El hundimiento del KM Putri Sakinah tuvo lugar el viernes por la noche, mientras la embarcación se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia comunicó que el suceso probablemente se debió a condiciones meteorológicas adversas, con fuerte oleaje y el paso de un sistema climático formado el día de Navidad en el sur del país. El País indica que el motor del barco habría perdido potencia antes de que el oleaje lo impactara y provocara el hundimiento.

Fathur Rahman, responsable de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, confirmó al medio que las operaciones se han visto obstaculizadas por el mal tiempo, con lluvias intensas y oleaje de hasta 1,5 metros. Rahman indicó que pese a estas dificultades, el trabajo de búsqueda se mantiene con personal especializado, incluidos seis buzos profesionales de la Asociación de Buzos Profesionales de Komodo.

La identificación del entrenador de fútbol Fernando Martín, de 44 años y vinculado al Valencia CF Femenino, fue confirmada por el propio club este sábado. El País recogió el mensaje oficial de “apoyo y condolencias” enviado a familiares y allegados. Las víctimas españolas desaparecidas forman parte de una familia valenciana que viajaba de vacaciones por Indonesia. Los niños afectados son hijos de Andrea Ortuño —que fue rescatada junto a otra de sus hijas— y de Fernando Martín, ambos procedentes de relaciones anteriores, según detallaron fuentes cercanas y consignó El País.

El accidente implica a cuatro núcleos familiares, mientras continúan las tareas para dar con el paradero de los cuatro desaparecidos. Autoridades españolas han desplazado personal consular a Labuan Bajo y mantienen contacto directo con los afectados, como confirmó El País, a fin de facilitar trámites y acompañamiento a las supervivientes.

Labuan Bajo, puerta de entrada a la zona protegida del Parque Nacional de Komodo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento del turismo europeo, según El País. Este desarrollo ha incrementado la presión sobre los servicios marítimos y de supervisión de las embarcaciones turísticas, lo que, sumado a las cambiantes condiciones climáticas durante la temporada de monzones, eleva el riesgo de incidentes. Las autoridades recordaron a El País que en el archipiélago se registran periódicamente accidentes marítimos similares, especialmente en temporada de lluvias.

La coordinación entre equipos locales e internacionales, así como la cooperación de los habitantes de las islas cercanas, marcan la pauta de estos días mientras prosiguen los operativos en aguas de Nusa Tenggara Oriental. El País informó de la disposición de los rescatistas a expandir las zonas de búsqueda y a intensificar el uso de medios técnicos y humanos, pese a las adversidades meteorológicas registradas en la región.