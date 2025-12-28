Los equipos de búsqueda de Fernando Martín y sus hijos ampliarán el área tras encontrar solo restos del barco

Entre los restos hallados por los equipos de emergencia, figuran chalecos salvavidas y tablones de la cubierta del barco turístico KM Putri Sakinah, desaparecido frente a la isla de Padar, en Indonesia. La localización de estos objetos aumentó la urgencia por ampliar el área de búsqueda de los cuatro ciudadanos españoles cuya desaparición se reportó después del hundimiento de la embarcación, entre ellos Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres menores de edad, uno de ellos su hijo y los otros dos hijos de su actual pareja. Según informó la agencia de rescate local, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron este domingo, tercer día del operativo, después de que solo se recuperaran fragmentos del bote en aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

De acuerdo con el medio original, la operación de localización comenzó el viernes cuando el KM Putri Sakinah naufragó mientras trasladaba turistas —incluida la familia de Martín— desde la isla de Komodo hacia su destino en Padar. El jefe de la operación de emergencia, Edy Suryono, confirmó que entre los objetos recuperados figura material identificado por el capitán como perteneciente al barco desaparecido. Aunque siete personas resultaron rescatadas, entre ellas Andrea Ortuño, expareja de Martín, junto a una de sus hijas menores, no se ha logrado hallar a las otras cuatro personas, lo que ha llevado a ampliar la zona de rastreo a partir de este lunes, tal como reportó la prensa local.

El área de búsqueda se extendió desde las 9 millas al sur del sitio del hundimiento hasta 5 millas al norte, en coordinación con equipos de rescate de las islas cercanas, como Messah y Papagarang, así como con pescadores locales. Seis buceadores especializados de la Asociación de Buzos Profesionales de Komodo participaron en las inmersiones junto a los cuerpos de emergencia. Las labores se han desarrollado bajo condiciones climáticas adversas, con corrientes fuertes, lluvias intensas y olas que alcanzaron 1,5 metros de altura, lo que ha dificultado las tareas de rastreo, según precisó Fathur Rahman, jefe de la oficina de rescate de Maumere.

Los fragmentos recuperados incluyeron partes del casco, una bombona de gas y conjuntos de la cabina del capitán. Autoridades y equipos de rescate continuaron durante el fin de semana ampliando la exploración a partir de los datos obtenidos sobre la posible deriva de los desaparecidos, en un área donde la meteorología cambió abruptamente debido a un sistema de tormenta desarrollado en el sur de Indonesia el día de Navidad, según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica indonesia (BMKG).

La versión proporcionada por las autoridades locales señala que el motor del KM Putri Sakinah sufrió una pérdida de potencia antes de que oleaje intenso impactara la embarcación, contribuyendo a su rápida inundación y posterior hundimiento. El medio original detalló además que, hasta el momento, la identidad del técnico de fútbol español y los menores ha quedado corroborada gracias al testimonio de los supervivientes y los datos recabados en el lugar del accidente.

El Ministerio de Exteriores español informó, según consignó la prensa, que mantiene comunicación directa con las autoridades indonesias y el consulado de Yakarta, y activó personal para asistir a las dos ciudadanas españolas supervivientes que se encuentran en buen estado, así como para atender y acompañar a los familiares de las víctimas y afectados desplazados en Labuan Bajo.

El Valencia CF, por su parte, ratificó el sábado la identidad de Fernando Martín como una de las personas desaparecidas y expresó públicamente su pesar y apoyo a los allegados. El club también especificó que Martín, de 44 años, dirige al filial femenino de la entidad.

El entorno familiar de los desaparecidos atraviesa una situación particularmente delicada: los tres menores que continúan desaparecidos incluyen dos hijos de Andrea Ortuño, rescatada tras el naufragio, fruto de una relación anterior, y un hijo de Fernando Martín, también de una relación previa. El viaje familiar en Indonesia formaba parte de unas vacaciones, país que en los últimos años ha aumentado su atractivo turístico para visitantes de Europa.

Según subrayó el medio original, Indonesia presenta un historial de incidentes marítimos relacionados con el turismo, especialmente en épocas de monzón, cuando el clima en la región puede variar de manera imprevista y con rapidez. Labuan Bajo, en Nusa Tenggara Oriental, es un área clave para el turismo indonesio, ya que concede acceso al Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por sus especies endémicas de dragón de Komodo y por la oferta de rutas marítimas en ambientes insulares.

El rápido aumento del turismo náutico genera preocupación en las autoridades locales respecto a las condiciones técnicas y la supervisión de las embarcaciones empleadas en rutas turísticas. Periódicamente se registran accidentes durante los recorridos marítimos en todo el archipiélago indonesio, especialmente durante el periodo en que predominan los monzones, escenario en el que este naufragio cobra relevancia a los ojos de la opinión pública y de los organismos internacionales.

Las autoridades indonesias han asegurado que el operativo de búsqueda y rescate seguirá activo, revisando nuevas zonas a partir de los indicios detectados en los últimos días y coordinando esfuerzos con organismos de las islas aledañas y con los recursos de buceo y rescate locales. La localización de los cuatro españoles desaparecidos continúa priorizada entre los equipos de emergencia, que mantienen vigilancia constante sobre la evolución meteorológica y las condiciones del mar.