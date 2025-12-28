Israel concluye las "actividades operativas" de una brigada en el sur de Siria tras tres meses de incursiones

La retirada gradual de las tropas israelíes de la zona sur de Siria deja ahora la responsabilidad de las operaciones a otra brigada de reserva, según anunció el propio Ejército de Israel a través de redes sociales. El despliegue sostenido durante más de cien días tuvo lugar en un contexto de actividades militares que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), buscaron proteger a la población civil de los Altos del Golán y reforzar la seguridad en la franja fronteriza tras la caída del régimen de Bashar al Assad. El fin de este operativo llega en medio de crecientes exigencias internacionales y de demandas directas de las nuevas autoridades sirias para la retirada total de los efectivos israelíes de las áreas ocupadas.

De acuerdo con información publicada por diversos medios, entre ellos la nota de prensa reportada, el Ejército israelí ha comunicado que, tras más de tres meses realizando incursiones en el sur de Siria, se han dado por concluidas las actividades mayores de una de sus brigadas. Según el mensaje difundido en la plataforma X, las FDI aseguraron que "después de más de cien días de actividad operativa, las tropas [...] han completado su operación en el sur de Siria", detallando que en lo sucesivo una brigada de reserva se hará cargo de las acciones puntuales que se requieran en ese sector.

El operativo abarcó decenas de intervenciones militares, con incursiones tanto dentro como fuera de la llamada zona de seguridad del sur de Siria. El Ejército explicó que todas las operaciones respondieron al objetivo de defender los Altos del Golán, una región bajo control israelí desde la Guerra de los Seis Días en 1967 y que, tras la Guerra del Yom Kipur de 1973, terminó formalmente anexionada por Israel en 1981. Según la información brindada por las FDI, parte de las actividades se realizó en la franja desmilitarizada cuya vigilancia corresponde a la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF), aunque algunos despliegues alcanzaron zonas más próximas a Damasco.

Las intervenciones israelíes se intensificaron a partir de diciembre de 2024, luego de la caída del régimen de Bashar al Assad, sustituido entonces por un gobierno transicional encabezado por Ahmed al Shara, líder de la alianza de yihadistas y rebeldes Hayat Tahrir al Sham (HTS). La premura de la operación quedó reflejada en los movimientos de carros de combate a partir del 7 de diciembre de ese año, con el cruce de la Línea Alfa —que marca la separación entre el territorio controlado por Israel y el resto de Siria— y la posterior entrada en la franja vigilada internacionalmente, según consignó la nota original.

Las nuevas autoridades sirias, de acuerdo con la cobertura de prensa citada, han protestado en varias ocasiones por la presencia militar israelí y han reiterado la exigencia de que los efectivos se retiren completamente de las áreas capturadas. Estas demandas han elevado la presión diplomática sobre Israel, al tiempo que organismos multilaterales estudian el impacto de la persistente presencia militar en la frontera.

El jefe de gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, según publicó la prensa a fines de 2024, manifestó su disposición a negociar un acuerdo con Damasco. No obstante, condicionó cualquier avance a la creación de "una zona tapón desmilitarizada" en la línea fronteriza, con el fin de responder a las inquietudes de seguridad del gobierno israelí. Esta propuesta ha generado debate en la región y es motivo de intercambios entre ambas partes, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución definitiva.

La situación resulta compleja debido a la volatilidad en los límites territoriales y al incremento de las tensiones en torno a los Altos del Golán. El área, históricamente disputada, alberga múltiples intereses estratégicos y recursos, lo que ha dificultado la estabilidad tras la reciente ofensiva que derivó en el derrocamiento del régimen anterior en Siria.

Según detallaron las FDI, el repliegue de la brigada principal responde a la finalización de la fase más intensa de la operación, aunque no especificaron el número exacto de efectivos ni equipamiento que permanecerán en territorio sirio bajo control israelí. Tampoco ofrecieron proyecciones sobre la duración del despliegue de la brigada de reserva ni detalles acerca de futuras acciones en la zona.

El desarrollo de estos hechos se enmarca dentro de la reconfiguración del poder político tras el desmoronamiento del gobierno de Assad y el avance de fuerzas rebeldes aliadas con grupos islamistas. El traspaso de control en Siria abre nuevos retos para la seguridad regional, mientras Israel mantiene su postura de condicionar la total retirada de sus fuerzas a garantías específicas sobre la actividad militar cerca de su frontera, según informaron los reportes oficiales.

El futuro inmediato en la región fronteriza queda ahora influido por las decisiones que adopten ambas administraciones y la comunidad internacional en función de la evolución de las condiciones de seguridad. La continuidad de patrullajes, la presencia de observadores de Naciones Unidas y la posibilidad de nuevos acuerdos dependerán de la dinámica política y militar generada a partir de la retirada parcial confirmada por las autoridades militares israelíes, sujetas a monitoreo y evaluaciones continuas tanto por Israel como por las nuevas autoridades sirias, según datos proporcionados por la propia fuente original.