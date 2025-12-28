Hallan un cuerpo en el lugar donde se busca tras lluvias a dos desaparecidos en Alhaurín el Grande

Fuentes del sistema Emergencias 112 Andalucía reportaron que se halló la furgoneta perteneciente a los dos hombres buscados en Alhaurín el Grande, mientras equipos de rescate intensificaron las acciones en las inmediaciones del río Fahala. Durante la tarde del domingo, la Guardia Civil confirmó el hallazgo de un cadáver en la misma zona, dentro del operativo desplegado tras la desaparición de ambos individuos, de 53 y 54 años, como consecuencia del intenso temporal que afectó a la provincia de Málaga y otras áreas de Andalucía.

Según publicó el medio 112 Andalucía, la desaparición de los hombres motivó la organización de un dispositivo de búsqueda conformado por distintas unidades y cuerpos de asistencia. A la participación de patrullas de la Guardia Civil se sumaron un helicóptero y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). También intervinieron equipos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, voluntarios y otros recursos, quienes realizaron un rastreo pormenorizado en la zona afectada, particularmente en las riberas del río Fahala.

Tal como informó la Subdelegación del Gobierno, la búsqueda se mantuvo durante la tarde del domingo, una vez que la Guardia Civil localizó un cuerpo sin vida en las inmediaciones. Aunque las autoridades no confirmaron la identidad del cadáver hallado, se reportó que las labores para dar con la segunda persona continuaron bajo una activa coordinación entre los servicios de emergencia y seguridad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) comunicó la desactivación de los avisos meteorológicos en Málaga este mismo domingo, después de decretarse el aviso rojo a las 21:16 del sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce.

El medio 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), detalló que el temporal generó 339 incidentes en la comunidad autónoma desde el sábado y hasta la madrugada del domingo. De ese total, la provincia de Málaga concentró 304 casos, marcando el área con mayor número de emergencias notificadas. Las intervenciones de los servicios de protección y emergencias se centraron en responder a situaciones derivadas de crecidas de ríos, inundaciones, caída de ramas y otros daños asociados a las intensas precipitaciones.

Los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad y rescate incluyeron un despliegue de medios tecnológicos y humanos, en un esfuerzo por localizar a los desaparecidos y atender los múltiples efectos negativos provocados por el fuerte temporal. Integrantes de la Guardia Civil y los efectivos de los bomberos inspeccionaron tanto las zonas urbanas como los cauces fluviales que registraron crecidas súbitas, particularmente en torno a Alhaurín el Grande.

Las precipitaciones y las alertas meteorológicas activadas desde el sábado afectarons zonas de toda Andalucía, siendo Málaga la provincia más perjudicada en cuanto a incidentes coordinados por el 112, según consignó este organismo. El dispositivo de respuesta emergió de manera inmediata tras las primeras alertas sobre la desaparición de los dos hombres y el hallazgo de su furgoneta en la zona de búsqueda.

La colaboración entre la Subdelegación del Gobierno, la Agencia Estatal de Meteorología, la Guardia Civil, los bomberos provinciales y los voluntarios permitió mantener las operaciones durante horas para intentar encontrar a las personas desaparecidas y mitigar los daños causados por las lluvias extremas. Mientras el temporal obligó al despliegue de medios de rescate especializados, como el GEAS, la gestión operativa incluyó también la coordinación de los recursos logísticos y humanos en los distintos frentes abiertos por las consecuencias del fenómeno meteorológico adverso.

Fuentes de la Guardia Civil y del sistema 112 informaron que las labores de búsqueda no concluyeron con el hallazgo del cuerpo, sino que se mantuvieron en la zona para intentar localizar a la segunda persona extraviada. Con la información disponible hasta el cierre de la jornada, las autoridades continuaban priorizando la localización del desaparecido restante, al tiempo que se restablecía de manera progresiva la normalidad en aquellas zonas de Málaga más afectadas por las incidencias derivadas de las intensas lluvias.