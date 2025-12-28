El Supremo israelí paraliza el cierre de la radio del Ejército a la espera de una decisión final

El presidente del Tribunal Supremo de Israel, Yitzhak Amit, explicó que la suspensión temporal responde a informes sobre preparativos en el Gobierno para avanzar con el cierre definitivo de la emisora incluso antes de que el órgano judicial emita un fallo concluyente, según reportó la radio militar afectada. Esta determinación busca evitar acciones que, una vez tomadas, no puedan revertirse en caso de que el tribunal decida permitir la continuación de las transmisiones.

De acuerdo con la emisora y diversos medios, el Alto Tribunal comunicó este domingo que la orden del Gobierno, aprobada el lunes anterior por el Consejo de Ministros, quedará paralizada mientras los jueces deliberan su decisión definitiva. La emisora, conocida oficialmente como Galei Tzahal, enfrentaba la suspensión inmediata de sus emisiones tras una decisión gubernamental adoptada por un procedimiento acelerado y sin debate parlamentario, según detalló la propia fuente afectada.

El medio informó que la medida del Ejecutivo argumenta que Galei Tzahal habría dejado de cumplir su función original para los militares y sus familias, convirtiéndose en un espacio donde se debaten y exponen posturas contrarias a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y sus integrantes. El primer ministro Benjamín Netanyahu, al dar a conocer la resolución, manifestó que, en su visión, “quizá exista en Corea del Norte”, refiriéndose al tipo de conducta que reprocha a la emisora, declaración recogida en el comunicado oficial y difundida ampliamente por la prensa local.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ejecutó la orden siguiendo estas directrices. En declaraciones atribuidas por medios israelíes a Katz y al propio Netanyahu, se reiteró que el objetivo de la creación de Galei Tzahal fue “dar servicio a los militares y sus familias y no para dar opiniones, muchas de las cuales van en contra de las FDI y sus soldados”, un argumento central en la postura del Ejecutivo.

Según publicó la propia emisora militar, la aceleración del procedimiento gubernamental y la ausencia de consulta con el Parlamento han generado críticas dentro y fuera de las instituciones políticas. Organizaciones de prensa y sectores de la sociedad israelí han expresado inquietud por lo que consideran una amenaza a la libertad de información y a la discusión plural dentro de las fuerzas armadas.

El Supremo consideró que el riesgo de implementar decisiones irreversibles antes de un fallo definitivo ameritaba la imposición de una medida cautelar. Según lo difundido por Galei Tzahal, los magistrados tendrán plazo para estudiar los fundamentos legales esgrimidos por ambas partes antes de pronunciarse sobre la viabilidad de la orden de cierre propuesta por el Gobierno de Netanyahu.

El conflicto entre el Gobierno y la emisora militar adquiere una dimensión mayor por las implicaciones que tiene sobre la relación entre las instituciones democráticas y los medios de comunicación estatales en Israel. El episodio ha suscitado un debate sobre el papel de Galei Tzahal en el ámbito mediático nacional y su función dentro de la estructura de defensa del país.

El precedente judicial que se derive del fallo definitivo podría establecer criterios sobre los límites de la intervención gubernamental en los medios públicos dependientes de organismos como las fuerzas armadas. Por el momento, la resolución del Tribunal Supremo mantiene vigente la programación de Galei Tzahal, mientras se aguarda la decisión final del máximo tribunal, según continuó informando la emisora militar israelí.