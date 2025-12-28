El Supremo de Brasil ordena el arresto de varios condenados por la trama golpista para evitar nuevas fugas

El intento de huida hacia El Salvador utilizando un avión, protagonizado por el exjefe de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, culminó con su detención en territorio paraguayo, según reportó Agencia Brasil. Este episodio reciente intensificó la respuesta del Tribunal Supremo Federal frente a las reiteradas acciones de quienes buscan eludir la justicia por su implicación en la trama que buscaba mantener en el poder a Jair Bolsonaro tras los comicios de 2022. En este contexto, la noticia principal radica en la decisión del juez Alexandre de Moraes, quien impuso prisión domiciliaria a diez personas condenadas en el caso, como medida para evitar nuevas fugas.

De acuerdo con lo informado por Agencia Brasil, la decisión del Supremo brasileño, adoptada este sábado, afecta a un grupo en el que se encuentran siete militares, un delegado de la Policía Federal, el presidente del Instituto Voto Legal —empresa responsable de la auditoría de las elecciones por encargo del gobierno de Bolsonaro—, identificado como Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, y Filipe Martins, exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro. Todos ellos, precisó el medio, deberán permanecer en sus residencias bajo vigilancia, sumado a la prohibición de portar armas de fuego, el uso obligatorio de monitoreo electrónico mediante tobilleras, la entrega inmediata de pasaportes y la restricción de cualquier contacto entre los implicados. Además, la disposición judicial incluye la prohibición del acceso a redes sociales para los acusados.

El magistrado De Moraes fundamentó la decisión judicial en los acontecimientos recientes que, detalló, evidencian la existencia de una planificación para facilitar la huida de los condenados fuera de Brasil, en algunos casos con la colaboración de terceros. "El modus operandi de la organización criminal condenada por el Tribunal Supremo Federal indica la posibilidad de planificar y ejecutar fugas fuera del territorio nacional, como lo hizo el acusado Alexandre Ramagem, incluso con la ayuda de terceros", sostuvo De Moraes, según consignó Agencia Brasil.

En ese sentido, Agencia Brasil informó también que Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y sentenciado a 16 años de prisión, se encuentra en Estados Unidos, con el objetivo aparente de evadir la pena impuesta. La situación encaja en el patrón descrito por el juez, en el que los líderes y miembros de la organización buscan alternativas internacionales para evitar cumplir condena en territorio brasileño. Casos como el de Silvinei Vasques, que tras haber roto la tobillera electrónica rompió la medida de arresto domiciliario y fue arrestado en Paraguay, refuerzan el argumento del Supremo sobre la necesidad de reforzar las restricciones.

Agencia Brasil detalló que la reacción del Supremo responde a una seguidilla de incumplimientos de las medidas cautelares adoptadas en el marco de la investigación y el proceso judicial contra los implicados en la trama golpista. El propio expresidente Jair Bolsonaro fue acusado de manipular su dispositivo de vigilancia durante el período en que permaneció bajo arresto domiciliario, acrecentando la preocupación del órgano judicial por el riesgo de fuga y el quebrantamiento de medidas impuestas.

En el plano institucional, la decisión del Supremo incluye indicaciones precisas sobre la cooperación policial internacional para impedir posibles fugas, especialmente hacia naciones donde los condenados busquen refugio para evitar su estancia en prisión. El caso de Silvinei Vasques, arrestado cuando ya se encontraba en Paraguay y se preparaba para volar hacia El Salvador, evidenció la rapidez con la que el círculo cercano a Bolsonaro activa planes para evadir la acción penal, reportó Agencia Brasil.

El dictamen judicial que impone vigilancia estricta y restricciones de movimiento a los condenados por la intentona golpista no se limita a quienes ya han intentado fugarse, sino que se extiende a un grupo más amplio identificado por los investigadores como potencialmente dispuesto a infringir las medidas impuestas. Entre los requisitos establecidos por el Supremo, destaca la prohibición de cualquier tipo de comunicación o coordinación entre los acusados, considerado un elemento determinante para evitar que se repitan los intentos de huida previos.

El medio Agencia Brasil puntualizó además que la imposición de la prisión domiciliaria y el refuerzo de las condiciones de vigilancia electrónica marcan un nuevo capítulo en los esfuerzos del poder judicial brasileño por hacer efectivas las sentencias emitidas tras el fracaso de la operación para mantener en el Ejecutivo a Jair Bolsonaro una vez culminadas las elecciones de 2022. El Supremo considera que el incumplimiento de las restricciones representa no solo un desafío a la autoridad judicial, sino también una amenaza al debido proceso y a la capacidad del Estado para ejecutar sus decisiones en casos de alto perfil.

Mientras tanto, la Policía Federal brasileña y las fuerzas de seguridad de países vecinos coordinan esfuerzos para localizar y detener a quienes opten por escapar del país. La localización de Silvinei Vasques en Paraguay y los informes sobre la estancia de Ramagem en Estados Unidos constituyen ejemplos de esta cooperación internacional destinada a asegurar la eficacia de las medidas judiciales impuestas en Brasil.