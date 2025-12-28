El partido del Gobierno se impone con contundencia en las elecciones y acaricia el fin del bloqueo político

El desplome sufrido por la Liga Democrática de Kosovo en las elecciones anticipadas dejó en evidencia una modificación sustancial en la distribución de fuerzas políticas en el país balcánico. Lumin Abdixhiku, dirigente de la Liga, reconoció públicamente el mal resultado y afirmó que su partido, que se perfiló anteriormente como posible actor clave en futuras negociaciones, perdió cinco puntos porcentuales respecto a su desempeño anterior. Ante este panorama, Abdixhiku expresó: "El Estado está por encima de cada uno de nosotros y esperemos que los ciudadanos hayan elegido correctamente esta vez". De acuerdo con la información proporcionada por el medio original, la formación Vetevendosje, liderada por el primer ministro Albin Kurti, encabeza el conteo y se acerca a terminar con el bloqueo institucional que caracteriza la vida política de Kosovo desde comienzos de año.

Según consignó la fuente, con cerca del 90 por ciento de los votos ya contabilizados, Vetevendosje se sitúa en torno al 50 por ciento de los sufragios, marcando un avance respecto al 42,3 por ciento obtenido en las elecciones de febrero. Este resultado pone a Kurti y su partido en la posición más favorable desde su llegada a la escena política nacional, dado el contexto de parálisis institucional bajo el que ha operado el gobierno kosovar durante los últimos meses. Además, el medio destacó que mientras el segundo partido en importancia, el Partido Democrático de Kosovo, mantiene cifras muy similares a los comicios previos —un 21 por ciento provisional frente al 20,9 por ciento de hace diez meses—, la caída de la Liga Democrática modificó de manera considerable el mapa político y las posibilidades de alianzas para la formación de una nueva mayoría gubernamental.

Tal como publicó la fuente, el avance de Autodeterminación se evidencia no solo a nivel nacional, sino también en los resultados municipales: la formación liderada por Kurti obtiene la mayoría en 24 municipios, incluida la capital, Prístina. Estos datos refuerzan su posición como partido dominante y otorgan un respaldo popular amplio a sus propuestas políticas. En contraste, en la zona norte de Kosovo, de mayoría serbia, la Lista Serbia emergió otra vez como fuerza más votada. El medio detalló que esta formación, vinculada a Belgrado, sumó entre el 3,5 y el 4 por ciento de los sufragios, situándose ampliamente por delante del siguiente partido más votado en la región, Por la Libertad, la Justicia y la Supervivencia, que solo obtuvo el 0,44 por ciento.

El anterior ciclo electoral dejó a Kurti en una situación de debilidad, que lo forzó a buscar acuerdos con rivales reacios a otorgarle margen de maniobra, según la información ofrecida por el medio. Esta falta de consenso desencadenó un prolongado estancamiento institucional: la elección del presidente del Parlamento, necesaria para activar el proceso legislativo, necesitó de 70 votaciones. En ese contexto, Kurti falló en dos intentos para constituir gobierno, mientras aumentaba la presión internacional proveniente tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea para superar la parálisis y reactivar la agenda política del país.

La nueva mayoría que Vetevendosje acaricia ahora representa la posibilidad de superar esos meses de negociaciones infructuosas y, al mismo tiempo, refuerza la posición de fuerza de Kurti ante cualquier posible diálogo futuro, tanto a nivel interno como externo. El medio detalló que el recuento final de los votos provenientes de la diáspora todavía no ha concluido, pero los datos disponibles ya superan con comodidad el techo electoral que la formación había alcanzado en la pasada elección. Según la información publicada, el escenario anticipa una legislatura donde Autodeterminación contará con mayor capacidad de acción para impulsar sus prioridades, con menos dependencia de acuerdos minoritarios.

La coalición opositora enfrenta ahora un escenario diferente al enfrentado durante la última legislatura. Mientras que en febrero las tres principales fuerzas alcanzaron resultados que forzaron la búsqueda constante de alianzas, el desplome de la Liga Democrática y la consolidación de Kurti dejan una correlación de fuerzas menos fragmentada. De acuerdo con los datos del medio, este cambio puede agilizar la formación de gobierno y permitir mayor estabilidad política, una demanda reiterada por los socios internacionales de Kosovo.

En la región serbokosovar, la permanencia de la Lista Serbia como fuerza predominante mantiene la representación de la minoría serbia dentro de las instituciones kosovares, lo que sigue reflejando la complejidad étnica del país. El medio señaló que este partido sigue siendo considerado como la extensión política de Belgrado en el territorio, lo que puede tener implicaciones en la futura interlocución entre Prístina y la minoría serbia local.

La presión diplomática internacional, mencionada por la fuente, se vio acentuada ante la prolongada imposibilidad de elegir presidente del Parlamento, cargo clave tanto para la aprobación del calendario legislativo como para la selección y formación del ejecutivo. Kurti, tras dos intentos fallidos y en un contexto de creciente impaciencia tanto en Washington como en Bruselas, enfrentó un escenario donde la inestabilidad política comenzó a afectar tanto la gobernabilidad interna como la percepción exterior de Kosovo.

De acuerdo con la información proporcionada, la contundencia mostrada por el partido del primer ministro en estos comicios reafirma su capacidad de liderazgo y le abre la puerta a cerrar un ciclo de división política. A falta de los votos de la diáspora, el margen alcanzado por Autodeterminación ya supera el porcentaje que le garantizaba el control parlamentario en febrero, distanciándose ampliamente de sus competidores directos. La formación de gobierno y la elección de las principales autoridades legislativas quedarán sujetas al cierre del conteo, aunque la ventaja provisional deja poco margen para sorpresas a corto plazo, según la interpretación del medio consultado.