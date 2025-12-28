David España, ¿hijo secreto de Jero de Los Chichos? La prueba de ADN que lo une a Chaboli

Las pruebas genéticas presentadas por David España indican una coincidencia del 99,99% con Chaboli, hijo de Jero, miembro de Los Chichos, según detalló Fernando Osuna, abogado de David, a Europa Press. Este resultado ha llevado a la presentación de una demanda legal para obtener el reconocimiento formal de los derechos de David sobre el apellido y la herencia de Jero. El caso ha trascendido en medios luego de que el programa '¡Vaya fama!' difundiera el testimonio de David, quien afirma ser hijo biológico del fallecido artista.

Como explicó Osuna al medio citado, “la ciencia no falla”, refiriéndose a la contundencia de la prueba genética, que alcanza “el máximo nivel de certeza, un 99,99%, porque el 100% nunca se da”. Esta información, de acuerdo con Europa Press, constituye el eje de una reclamación legal en la que el demandante solicita el reconocimiento como heredero forzoso de Jero, lo que abriría la posibilidad tanto de acceder a los apellidos del músico como a los derechos sucesorios sobre su patrimonio.

El desarrollo del proceso judicial se produce tras la reciente difusión pública del caso en televisión, donde David hizo pública la existencia de la prueba de parentesco con Chaboli, también reconocido como hijo de Jero y pareja de la cantante Niña Pastori. Desde que el asunto cobró notoriedad mediática, se ha puesto en primer plano el impacto de los exámenes de ADN en litigios de filiación, sobre todo en casos vinculados a figuras del espectáculo con legado artístico y patrimonial relevante.

En sus declaraciones, Fernando Osuna precisó a Europa Press que la demanda ya se encuentra presentada ante la justicia, y que la siguiente etapa sería la obtención de una sentencia que confirme el vínculo filial de David. Según la misma fuente, el éxito de la acción judicial daría lugar a una serie de consecuencias legales, donde el reconocimiento filial automáticamente otorgaría derechos hereditarios y el uso de los apellidos, conforme a la legislación española en materia de filiación y sucesiones.

El abogado aclaró que en otros procedimientos de filiación y herencias mediáticas, en los que ha participado, habitualmente la obtención de pruebas científicas con ese grado de fiabilidad facilita la resolución de los casos, convirtiéndose en el principal criterio probatorio. Osuna también fue consultado sobre otro caso mediático en el que interviene, el proceso judicial relativo a Pinocho y Anabel Pantoja, destacando que durante mucho tiempo estuvo paralizado debido a una disputa de competencia territorial entre Canarias y Andalucía. Finalmente, explicó a Europa Press, la cuestión llegó hasta el Tribunal Supremo, que determinó la jurisdicción del juzgado de Sevilla, lo que favoreció el avance procesal después del estancamiento.

La relevancia del caso de David España se acentúa por tratarse de la presunta filiación de un personaje del mundo artístico español como Jero, miembro emblemático de Los Chichos, grupo influyente en la música popular de España. Según recordó Europa Press, en situaciones similares la ley reconoce como “herederos forzosos” a los descendientes biológicos, incluso cuando el reconocimiento se produce décadas después del nacimiento.

La publicación de este caso en el programa televisivo '¡Vaya fama!' detonó la atención pública y, tras la confirmación de la prueba de ADN y las declaraciones de su abogado, se ha abierto un proceso judicial que sentará las bases para determinar los derechos legales de David respecto a los apellidos y la herencia de Jero. Mientras tanto, el asunto continúa su curso en los tribunales, sin una resolución definitiva hasta el momento, pero con expectativas generadas por el resultado científico y los pasos legales en marcha.