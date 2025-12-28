Burkina Faso asegura que 2026 será un año de "intensificación" de las acciones militares

La evaluación realizada a finales de 2025 sobre las actividades en materia de defensa en Burkina Faso arrojó un sentimiento de satisfacción entre las autoridades militares, quienes destacan la continuidad e intensidad de las operaciones sobre el terreno desde el inicio de los trabajos, sin observar interrupciones. En este contexto, el ministro de Defensa, el general Célestin Simporé, anunció que está prevista una intensificación significativa de las acciones militares en 2026. Según consignó la agencia africana APA, el objetivo de este refuerzo decisivo es avanzar en la reconquista de territorios y fortalecer el control estatal, con la finalidad de restablecer la soberanía nacional y combatir la violencia atribuida a los grupos armados.

Tal como publicó la agencia APA, el titular de Defensa del país africano vinculó el balance de actividades de 2025 con la necesidad de definir las futuras prioridades estratégicas. Estas declaraciones se produjeron en la apertura de la segunda sesión ordinaria del Consejo Administrativo Sectorial Ministerial (CASEM) correspondiente a 2025, encuentro celebrado bajo el lema “El principio de la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos”. Simporé aseguró durante su intervención que las operaciones en el terreno “continúan sin descanso”, afirmando: “Podemos decirles que estamos satisfechos con lo realizado”.

El general Simporé destacó, de acuerdo con APA, que el CASEM se convierte en un ejercicio transparente, pues permite examinar a fondo el informe anual de actividades y analizar los logros alcanzados hasta el 30 de noviembre de 2025. Desde el Ministerio, considera que los resultados obtenidos son positivos y resaltó que el contexto de guerra que atraviesa el país requiere una actuación ininterrumpida. “La guerra es un proceso continuo. No estamos esperando a 2026 para continuar. Actualmente continúa sobre el terreno, es intensa y estamos logrando grandes resultados”, sostuvo el ministro, según reportó APA, en referencia a la intensidad de las operaciones en curso.

Durante su discurso ante los funcionarios públicos presentes en el encuentro ministerial, Simporé instó a que los recursos estatales sean administrados con “rigor y responsabilidad”, remarcando la importancia de preservar los avances logrados “para las generaciones futuras”.

Según detalló APA, el marco de estas operaciones militares se desarrolla bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, jefe de la junta militar que gobierna el país desde 2022. El general Simporé subrayó la alineación del CASEM con la llamada “revolución popular progresista” que impulsa Traoré. Este enfoque tiene como finalidad reforzar la defensa nacional frente a las amenazas persistentes a la integridad territorial de Burkina Faso.

Desde 2015, Burkina Faso ha registrado un incremento de la inseguridad, caracterizada por ataques recurrentes de grupos armados vinculados tanto a filiales de Al Qaeda como del autodenominado Estado Islámico. Según especificó APA, estos ataques contribuyeron al aumento de la violencia intercomunitaria, situación que favoreció el surgimiento de grupos de autodefensa en diferentes regiones del país. Ante esta crisis, el gobierno integró a “voluntarios” a las filas de la defensa nacional, sumándolos a los esfuerzos contra la expansión de los actores armados no estatales.

El medio APA advirtió sobre la evolución del conflicto en territorio burkinés, donde la estrategia oficial consiste en mantener una postura ofensiva, sin ceder en la presión sobre los grupos armados ilegales. En ese sentido, la administración actual fija como meta para 2026 un avance sustancial en las operaciones militares, con la esperanza de culminar la recuperación de las zonas más afectadas por la violencia.

El CASEM, vehículo para el análisis estratégico y guía de acción del Ministerio de Defensa, recoge la experiencia de los últimos meses y plantea una hoja de ruta para el año siguiente. El enfoque, tal como remarcó la agencia APA, apunta tanto a robustecer la capacidad operativa de las fuerzas estatales como a optimizar el uso de los recursos públicos.

Burkina Faso, en consecuencia, enfrenta el inicio de 2026 con la proyección de un despliegue militar ampliado y una planificación enfocada a consolidar la soberanía nacional frente a los desafíos derivados del accionar de grupos armados en el país. La información disponible, según APA, indica que tanto la evaluación sobre lo realizado como las decisiones adoptadas forman parte de una estrategia más amplia que pretende sentar las bases de un control estatal renovado sobre el territorio.