Arranca la reparación de líneas de suministro de la central de Zaporiyia tras un nuevo alto el fuego local

El seguimiento presencial de las tareas de reparación en la central de Zaporiyia por parte de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) marca un nuevo intento de disminuir los riesgos asociados a la seguridad nuclear en una zona afectada por el conflicto militar. De acuerdo con la información proporcionada por el OIEA, el inicio de estas labores se ha dado después de que el organismo mediara el establecimiento de un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia, cuyo propósito es restablecer el suministro eléctrico esencial para la operación de la central nuclear más grande de Europa, ubicada en un área ocupada por Rusia.

El organismo internacional, encabezado por Rafael Grossi, anunció que la intervención en las líneas eléctricas adyacentes a la instalación de Zaporiyia comenzó este domingo, con el fin de contribuir a la estabilidad operacional de la planta nuclear. Según consignó el OIEA, se ha previsto que los trabajos de restitución de la transmisión de energía duren varios días, en tanto el equipo técnico del organismo supervisa permanentemente el desarrollo de las actividades. Grossi agradeció públicamente la disposición de ambas partes para pactar una tregua temporal que permita la realización de estas tareas críticas para restablecer la conexión eléctrica entre los patios de distribución de Zaporiyia y la central térmica próxima. “Las cruciales reparaciones de las líneas eléctricas cerca de la central nuclear de Zaporiyia han arrancado tras otro alto el fuego local mediado por el OIEA”, declaró el funcionario, según recogió el propio OIEA. Hasta el momento de la publicación, ni las autoridades de Ucrania ni las de Rusia emitieron declaraciones oficiales respecto de este acuerdo de suspensión de hostilidades.

La situación energética en torno a la central nuclear de Zaporiyia acumula episodios de interrupciones constantes desde marzo de 2022, fecha en la que la planta pasó a estar bajo el control ruso. Según publicó el OIEA, Rafael Grossi alertó el 11 de diciembre que la inestabilidad persistente en la red eléctrica nacional de Ucrania, consecuencia directa del conflicto armado tras la invasión rusa, somete a la central nuclear y su entorno a niveles de riesgo que ponen a prueba la seguridad nuclear. El organismo confirmó que el 6 de diciembre la central experimentó una nueva pérdida de suministro, lo que evidencia la fragilidad de la infraestructura energética.

En otro comunicado, el OIEA informó que el 13 de diciembre volvió a registrarse otra interrupción del suministro eléctrico de la central, producto de bombardeos recientes en los alrededores. Aunque los datos precisos acerca del alcance de los daños no han sido compartidos públicamente, la central suma ya doce desconexiones totales de corriente desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Cada uno de estos incidentes incrementa la preocupación acerca de las posibles consecuencias para la seguridad nuclear, pues una planta desconectada de manera reiterada depende de fuentes de energía de emergencia para mantener refrigerados los reactores y evitar situaciones de emergencia.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de ser los responsables de las acciones militares que han golpeado la infraestructura de apoyo a la central nuclear, incluyendo las redes eléctricas y los sistemas de transmisión vinculados tanto a la central nuclear como a la térmica de Zaporiyia. Esta pugna complica los trabajos de reparación y dificulta las posibilidades de establecer soluciones duraderas para estabilizar el suministro de energía. Según detalló el OIEA, el organismo mantiene su presencia en la central y continúa mediando acciones diplomáticas con ambas partes con el objetivo de facilitar la cooperación técnica en materia nuclear y evitar incidentes de magnitud.

El inicio de las reparaciones actuales constituye el más reciente paso dentro de una serie de esfuerzos orientados a reducir la vulnerabilidad de la central. Fuentes del OIEA destacan la relevancia que reviste el acuerdo alcanzado, ya que las condiciones mínimas de seguridad solo pueden lograrse mediante la implementación de pausas en los combates. La restauración de los enlaces eléctricos figura entre las prioridades técnicas más urgentes para quienes gestionan la operación de la planta, tanto del lado ucraniano como bajo la ocupación rusa. Según publicó el mismo organismo internacional, las interrupciones reiteradas exponen a la central a eventuales incidentes nucleares no solo por la pérdida de energía, sino también por la dificultad de acceder oportunamente a repuestos y materiales indispensables durante un conflicto armado prolongado.

A medida que los equipos especializados trabajan bajo supervisión internacional para restablecer la conexión eléctrica, los riesgos de seguridad nuclear y humanitaria persisten en la región. El OIEA confirmó que seguirá monitoreando la situación e informando sobre el progreso de las labores de reparación así como sobre cualquier desarrollo adicional que pueda impactar el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia.