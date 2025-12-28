Alejandro de Miguel vestirá a Chenoa en las Campanadas 2025/26 de TVE

La inspiración para el vestido que Alejandro de Miguel ha diseñado para Chenoa se encuentra en la evolución artística y personal de la cantante, marcada desde su paso por Operación Triunfo y por la presencia constante de la luz escénica en su carrera. El modisto ha concebido la pieza como un reflejo del crecimiento y la seguridad que Chenoa ha alcanzado a lo largo de los años, según detalló el medio. Este diseño está destinado a formar parte de una de las noches más emblemáticas de la televisión española: las Campanadas 2025/2026 de TVE, donde Chenoa será la encargada de presentar la retransmisión y lo lucirá en directo.

De acuerdo con la información publicada, Alejandro de Miguel ha sido reconocido como “el diseñador por excelencia” de las Campanadas en España. Su nombre se vincula de manera estrecha a este evento, ya que ha vestido a figuras destacadas de la televisión en casi todas las cadenas nacionales durante las últimas ediciones. El medio destaca que de Miguel es el creador que más vestidos ha preparado para esta celebración anual, habiendo colaborado previamente con personalidades como Ana Obregón, Anne Igartiburu y Cristina Pardo.

Tal como publicó la fuente, el vestido que lucirá Chenoa ha sido ideado para resaltar tanto su presencia como su solidez sobre el escenario. Alejandro de Miguel ha trabajado tomando como referencia el recorrido profesional de la artista, otorgando protagonismo a elementos como los focos y el ambiente escénico que han acompañado su vida pública. Según consignó el medio, este enfoque busca dotar al diseño de una narrativa que vaya más allá de la moda y que dialogue con la trayectoria de la cantante.

Según reportó la fuente, la pieza que vestirá Chenoa pretende unir el trabajo artesanal del diseñador con la atmósfera de la televisión en directo. A través de sus propuestas, Alejandro de Miguel integra la narrativa personal e historias profesionales de quienes llevan sus creaciones, transformando la elección del vestuario en un elemento narrativo dentro del evento televisivo.

El vínculo profesional entre Chenoa y Alejandro de Miguel para la celebración de las próximas Campanadas significa una nueva etapa en la tradición de la moda televisiva en España. Tanto la artista como el diseñador figuran entre los nombres más identificados con la visibilidad pública, y, de acuerdo con la información, la colaboración pretende resaltar la evolución y la historia de la cantante en uno de los acontecimientos televisivos más seguidos del año.