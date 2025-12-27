Una familia española de cuatro miembros desaparecida tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

El número de personas rescatadas tras el hundimiento incluye a dos turistas españoles, cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico, tal como detalló la agencia estatal de noticias Antara. Cuatro integrantes de una misma familia de nacionalidad española, dos adultos y dos menores, continúan sin ser localizados después de que la embarcación turística en la que viajaban naufragó en aguas próximas a la isla de Padar, cerca del conocido enclave turístico de Labuan Bajo, en Indonesia.

Según informó la agencia Antara, el accidente ocurrió durante la pasada noche y en el barco se encontraban once personas a bordo. Las operaciones de búsqueda y rescate, organizadas por el equipo de Labuan Bajo, permanecen en marcha para tratar de localizar a la pareja y sus dos hijos, quienes figuran entre las víctimas desaparecidas.

Las autoridades portuarias del área atribuyeron la causa del siniestro a las difíciles condiciones marítimas presentes en la zona durante las últimas horas. El director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto, declaró a Antara que olas de hasta tres metros de altura dificultaron tanto la navegación como las labores de rescate inicial. La magnitud de las olas, según indicó Risdiyanto, obstaculizó de forma significativa los intentos de localizar y extraer a los pasajeros desaparecidos poco después del naufragio.

El medio Antara reportó que el grupo de búsqueda mantendrá la actividad durante la jornada de hoy en la zona del accidente con la esperanza de encontrar a los cuatro miembros de la familia española. Mientras tanto, se decidió el cierre temporal del acceso turístico a la isla de Padar durante este sábado, como consecuencia de las condiciones meteorológicas extremas que persisten en la región.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia, los siete sobrevivientes, entre quienes figuran los dos españoles rescatados, reciben atención tras haber sido recuperados del mar en las horas posteriores al hundimiento. Los equipos de emergencia y salvamento han mantenido reuniones de coordinación y continúan desplegados en las proximidades ante la posibilidad de encontrar rastros del resto de los pasajeros, aunque las olas elevadas y el tiempo adverso imponen importantes limitaciones a la visibilidad y movilidad en el área afectada.

El destino turístico de Labuan Bajo, próximo a la isla Komodo, es popular por sus excursiones marítimas y por atraer a visitantes internacionales interesados en la biodiversidad marina. Tras el incidente, las autoridades insistieron en que la prioridad inmediata es la localización de los desaparecidos y que cualquier actividad recreativa en la isla de Padar permanece suspendida hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.

El dispositivo de emergencia, supervisado por las autoridades portuarias indonesias, está evaluando constantemente las condiciones del mar y el clima para decidir los próximos pasos de la operación, según publicó Antara. La información sobre la identidad de los afectados, salvo la confirmación de que se trata de ciudadanos españoles, no ha sido difundida en cumplimiento de protocolos de privacidad y en espera de notificaciones a las familias.