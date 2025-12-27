Trump considera que los nuevos documentos de Epstein obligan al Departamento de Justicia a "gastar todo su tiempo"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el hallazgo de más de un millón de documentos adicionales que podrían estar vinculados al caso del fallecido Jeffrey Epstein, situación que, según el presidente Donald Trump, generará una sobrecarga en los recursos del organismo. Trump afirmó que este descubrimiento obligará a la institución a invertir “todo su tiempo” en un asunto que calificó como un “bulo de inspiración demócrata”, restando importancia a la relevancia del caso y sugiriendo motivos políticos detrás de la priorización de esta investigación. Así lo reportó el medio Europa Press en un artículo centrado en las recientes declaraciones del mandatario.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump reiteró su postura sobre el reciente hallazgo, asegurando que el Departamento de Justicia se ve involucrado en una estrategia para distraer a la opinión pública de otras investigaciones que, según él, afectarían a sus rivales políticos. Europa Press señaló que el presidente cuestionó directamente: “¿Cuándo dirán basta ya y se dedicarán al fraude electoral?”, en referencia a sus recurrentes denuncias contra los procedimientos electorales llevados adelante por miembros del Partido Demócrata.

Además, Trump señaló que figuras del Partido Demócrata serían responsables de colaborar con Epstein y negó que existieran conexiones de interés entre el multimillonario y integrantes del Partido Republicano. Tal como publicó Europa Press, el presidente sostuvo que “fueron personas pertenecientes al Partido Demócrata los que trabajaron con Epstein”. Las declaraciones de Trump se presentan un día después de que el Departamento de Justicia informara oficialmente la existencia de esos nuevos archivos, lo que podría prolongar de forma considerable el proceso de publicación de toda la documentación relacionada con este caso, dada la magnitud del volumen de material pendiente de revisión.

El proceso de publicación de documentos sobre Epstein y su entorno se encuentra enmarcado en la Ley de Transparencia, la cual fue aprobada recientemente por el Congreso y promulgada el mes pasado por el propio Trump, según detalló Europa Press. Esta normativa define el 19 de diciembre como la fecha límite en la que el Departamento de Justicia debe hacer públicos todos los archivos no clasificados que posee vinculados tanto a Epstein como a su principal colaboradora, Ghislaine Maxwell.

Europa Press recordó que Jeffrey Epstein, detenido en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores en incidentes ocurridos a inicios de la década de 2000, mantuvo relaciones con figuras públicas de alto perfil, incluyendo al príncipe Andrés del Reino Unido, el expresidente estadounidense Bill Clinton y el propio Trump. La muerte de Epstein se dio tras encontrarlo ahorcado en su celda, situación que generó diversas especulaciones y teorías en la sociedad estadounidense.

La nueva documentación hallada ha presentado desafíos para el Departamento de Justicia, según explicó el propio organismo, ya que representa una cantidad sin precedentes de información a procesar. Esta carga administrativa podría retrasar la divulgación de datos que muchos sectores de la opinión pública estadounidense han estado reclamando, en el contexto de las exigencias de transparencia fijadas por la reciente ley.

En su comunicación a través de la red Truth Social, Trump insistió en que la intervención del Departamento de Justicia en el caso Epstein responde a la intención de desviar la atención de temas que considera centrales, como el presunto fraude electoral que ha denunciado de forma reiterada sin aportar pruebas concluyentes. Refiriéndose a la publicación de los nuevos archivos, el presidente manifestó: “¡Que publiquen todos sus nombres, los avergüencen y vuelvan a ayudar a nuestro país! La izquierda radical no quiere que se hable de Trump y del éxito republicano, solo de un Jeffrey Epstein fallecido hace mucho tiempo. ¡Otra cacería de brujas!”, en alusión a los demócratas, según divulgó Europa Press.

En el contexto de estas declaraciones, Trump también aprovechó la jornada navideña para lanzar un mensaje a través de sus canales habituales dirigido a quienes, según él, antes manifestaban simpatía hacia Epstein y ahora lo responsabilizan a él de presuntos delitos. “Feliz Navidad a todos y a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Epstein pero que luego lo abandonaron como un perro para culparme a mí de sus actos”, precisó Trump, de acuerdo a lo que informó Europa Press.

La publicación completa de la documentación referida al caso Epstein sigue pendiente, aunque la ley establece una fecha límite a mediados de diciembre. El avance de este proceso y las implicaciones sobre figuras políticas y sociales continúan siendo objeto de debate público. Según Europa Press, Trump recalcó que si los nombres de quienes están implicados finalmente se hacen públicos y se constata que pertenecen al Partido Demócrata, estos deberán realizar “muchas explicaciones”.