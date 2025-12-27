El presidente ruso Vladimir Putin apoyó las últimas operaciones militares en el este de Ucrania, tras conocer el reporte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, respecto al control de las localidades de Dimitrov, en la provincia de Donetsk, y Huliaipole, en Zaporiyia. Según detalló el Kremlin, Putin manifestó que las acciones corresponden al plan de operaciones diseñado por el Estado Mayor y aseguró que la ofensiva sigue avanzando conforme a lo previsto. La noticia principal, comunicada por fuentes oficiales rusas y replicada por los principales medios internacionales, es la consolidación de la presencia militar de Moscú en dichos territorios, mientras se desarrollan negociaciones en torno a un posible alto el fuego en la región oriental de Ucrania.

De acuerdo con la información recogida por el Kremlin y citada por diversos medios, Gerasimov informó directamente a Putin sobre la denominada "liberación" tanto de Dimitrov como de Huliaipole. Las autoridades rusas anunciaron estos avances militares el sábado, destacando que el Ejército avanza en todos los frentes del conflicto iniciado en febrero de 2022, bajo órdenes de Putin. Además, el jefe del Estado Mayor indicó que el mando militar ucraniano habría intentado sin éxito frenar el avance ruso.

Tal como publicó la agencia oficial, Putin realizó una visita a uno de los puestos de mando de las fuerzas rusas en operaciones. Durante su intervención, subrayó que la misión principal se ejecuta "de acuerdo al plan especial de operaciones militares aprobado y desarrollado por el Estado Mayor". El mandatario insistió en el progreso en la creación de una "zona de seguridad" en las provincias fronterizas de Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk. Además, durante su declaración, el presidente ratificó la persistencia de la ofensiva en las regiones de Donbás y Zaporiyia y confirmó que las fuerzas rusas ejercen mayor presión sobre las posiciones ucranianas.

Según informó la fuente oficial citada, el avance ruso no se limita solamente a Donetsk y Zaporiyia. Moscú ha concentrado su ofensiva principalmente en Donetsk, pero también ha alcanzado sectores de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. Estas últimas provincias, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, integran las regiones que Rusia reclamó como propias en septiembre de 2022, luego de la ocupación parcial gestionada tras el inicio de la invasión. Anteriormente, en 2014, Rusia ya se había anexado la península de Crimea.

El medio oficialista detalló que el mando ucraniano mantiene intentos de contener el avance ruso en la línea de contacto activa, aunque según la versión rusa estos esfuerzos no habrían modificado el ritmo de la ofensiva de Moscú. Simultáneamente, fuentes estatales rusas han enfatizado que las acciones militares persisten junto a discusiones internacionales sobre una eventual tregua en el este ucraniano, aunque la narrativa del Kremlin remarca una mayor capacidad operativa de sus tropas.

Las actividades recientes se enmarcan en la escalada del conflicto que comenzó en febrero de 2022, momento en el que Moscú lanzó la invasión a gran escala sobre Ucrania. Desde entonces, reportó el Kremlin, las fuerzas armadas rusas han logrado recuperar y controlar distintas localidades estratégicas, mientras se desarrolla un conflicto que impacta en las relaciones internacionales y en los objetivos territoriales de Rusia en la región.