Llega a El Fasher la primera misión de la ONU desde la conquista de los paramilitares

Un equipo internacional accedió a la capital de Darfur Norte, tras extensas gestiones diplomáticas, para evaluar la situación de miles de civiles atrapados desde octubre, en una visita considerada clave para desbloquear asistencia humanitaria según fuentes oficiales

El acceso de una misión de Naciones Unidas a la ciudad sudanesa de El Fasher, la capital de Darfur Norte, ocurre tras meses de intensos enfrentamientos y un prolongado asedio que han dejado entre 70.000 y 100.000 civiles atrapados desde octubre, según cifras citadas recientemente por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), esta visita es la primera realizada por un equipo humanitario internacional a esta ciudad desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) tomaron el control, tras semanas de gestiones diplomáticas y negociaciones respaldadas principalmente por Estados Unidos.

La misión llegó a El Fasher el viernes por la noche, en medio de una situación humanitaria calificada como “más allá del horror” por el Programa Mundial de Alimentos según recogió OCHA, reflejando la gravedad de la crisis que viven los habitantes de la zona. Las RSF, acusadas por diversas organizaciones de derechos humanos de cometer diversas atrocidades contra la población civil, mantienen el control de la ciudad desde octubre. Durante este periodo, numerosos informes de organismos humanitarios han detallado graves vulneraciones cometidas contra civiles, además de las dificultades extremas que enfrenta el personal humanitario para operar en esas condiciones.

Según informó OCHA a través de su cuenta oficial en X, el equipo internacional desplazado a El Fasher realizó una evaluación inicial del terreno y de la situación de la población, en el contexto de continuas restricciones al acceso de ayuda internacional. El organismo destacó que la visita, de carácter netamente evaluador, requirió largas conversaciones humanitarias y la mediación diplomática de Estados Unidos, reflejada en las declaraciones de Massad Boulos, asesor especial estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos. Boulos destacó el logro que representa este acceso, resultado de un proceso que combinó trabajo diplomático y el esfuerzo de equipos sobre el terreno, y expresó su esperanza de que, con esta apertura, se regularicen los convoyes de asistencia humanitaria hacia la ciudad.

Las RSF difundieron en Telegram su propia valoración sobre la misión, calificando la visita como “exitosa”. De acuerdo con el comunicado de las fuerzas paramilitares, la delegación internacional inspeccionó tanto las condiciones de la población desplazada como el estado de los servicios a los que tienen acceso, además de recoger testimonios de residentes internos en los refugios de El Fasher. En la misma declaración, las RSF aseguraron la seguridad de los integrantes de Naciones Unidas durante la estadía en la ciudad y reiteraron su “pleno compromiso” con el acompañamiento y la “facilitación” de los movimientos de las entidades humanitarias.

La llegada de la misión internacional supone, según reportó OCHA, un posible punto de inflexión en la gestión de la crisis humanitaria que azota a El Fasher desde octubre. Las fuerzas paramilitares han sido señaladas repetidamente por verse implicadas en violaciones de derechos humanos, dificultando el acceso a víveres, asistencia médica y protección para los habitantes de la ciudad, que permanecen aislados durante más de ocho meses consecutivos.

Las autoridades humanitarias y diplomáticas consideran que este primer acceso de Naciones Unidas puede abrir un espacio para que futuros convoyes con ayuda lleguen a quienes permanecen bloqueados. OCHA enfatizó que la misión se encuentra en fase exclusivamente evaluadora, destinada a documentar necesidades urgentes y planificar la respuesta necesaria si las condiciones de seguridad y la cooperación de las RSF lo permiten.

La situación en Darfur Norte, y especialmente en El Fasher, sigue atrayendo la atención de actores internacionales, entre ellos Estados Unidos, que según detalló la OCHA, respalda los esfuerzos de intermediación para garantizar corredores seguros a las misiones y suministros humanitarios. Las perspectivas para la ciudad dependerán de que las Fuerzas de Apoyo Rápido mantengan su compromiso de facilitar estas operaciones y de la continuidad de la presión diplomática internacional para proteger a la población civil expuesta al asedio y la violencia.

