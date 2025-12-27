Enviado a los teléfonos el aviso 'EsAlert' a las zonas con aviso rojo por lluvias en Málaga

En el municipio de Benahavís, un desprendimiento de ladera acompañado de una intensa granizada llevó al cierre completo de la carretera A-397 en ambos sentidos, desde el kilómetro 13 hasta el 31, lo que generó importantes complicaciones en la movilidad local y puso en evidencia los riesgos derivados del temporal que afecta a Málaga. Este suceso se inscribe dentro del impacto de las lluvias intensas que han motivado la activación del nivel máximo de alerta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en diferentes zonas de la provincia. Según publicó Emergencias 112 Andalucía, se han atendido 68 incidencias durante la jornada, la mayoría concentradas en Málaga y, en particular, en la comarca de Marbella, que acumula más de veinte avisos relacionados con los efectos adversos del temporal.

El envío del aviso ‘EsAlert’, también conocido como 112 inverso, a través de teléfonos móviles en 27 municipios, representa uno de los mecanismos preventivos activados durante el sábado en las comarcas de Sol y Guadalhorce, que se encontraban bajo aviso rojo por lluvias. De acuerdo con la información proporcionada por el mismo organismo de emergencias, la AEMET mantenía el aviso rojo hasta las 03:59 del domingo 28 de diciembre y posteriormente la alerta pasaba a nivel amarillo hasta las 09:59 en las mismas zonas, mientras persistía la vigilancia sobre posibles riesgos adicionales ligados al temporal.

Durante el periodo comprendido entre las 12:00 y las 18:30 del domingo, Emergencias 112 Andalucía detalló que ha recibido 68 avisos relacionados con las lluvias, de los cuales 54 correspondían a distintos municipios de la provincia de Málaga. Marbella resultó el municipio más afectado, no solo por el número de incidencias reportadas, sino también por la diversidad de emergencias, que han abarcado desde la caída de vallas, señales de tráfico, postes de telefonía, farolas y adornos navideños, hasta el desprendimiento de elementos de fachadas y toldos. Muchas de estas incidencias han supuesto riesgos de caída inminente, lo que ha ocasionado desplazamientos de los servicios de emergencia y cortes puntuales de vías públicas y carreteras.

El medio informativo Emergencias 112 Andalucía reportó a su vez que se han registrado inundaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación atribuidos a la meteorología adversa, aunque sin que se hayan contabilizado heridos ni daños materiales de gravedad. Aparte de Marbella, las localidades de Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga capital, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga también han experimentado incidencias relacionadas con el temporal.

La Sala Coordinadora de Emergencias 112 Andalucía difundió una nota en la que especificó que el grueso de los avisos diarios atendidos está vinculado a daños en la vía pública motivados por la fuerza del viento y la acumulación de precipitaciones, con episodios de anegaciones puntuales y riesgo por estructuras inestables tras el paso de las lluvias. A pesar de la extensión geográfica de los incidentes, el balance del organismo no incluye víctimas ni siniestros de importancia, lo que sitúa la atención sobre la eficacia de los protocolos activados por el sistema de alertas y la coordinación entre los distintos servicios de emergencia.

De acuerdo con la información suministrada por Emergencias 112 Andalucía, la intensa lluvia que motivó estos avisos llevó a la activación del máximo nivel de alerta meteorológica en la zona costa del Sol y Guadalhorce, una medida que habilitó el sistema de avisos masivos a través del 112 inverso, cuyo fin es advertir a la población de los riesgos inminentes y promover la adopción de medidas preventivas rápidas. Este mecanismo, según remarcó el organismo, cubrió especialmente los 27 municipios bajo la amenaza directa del episodio de precipitaciones extremas.

La combinación de lluvias persistentes, viento fuerte y episodios de granizo en localidades como Benahavís, que llegó al corte total de la carretera A-397, ilustró la capacidad del temporal para provocar alteraciones significativas en la movilidad y la vida diaria de la población afectada. Ante el recuento de incidentes, Emergencias 112 Andalucía reiteró la importancia de la vigilancia durante la persistencia de la alerta y la recomendación de extremar precauciones en las próximas horas, ya que el aviso amarillo proseguiría hasta mid-morning del 28 de diciembre, de acuerdo con la información oficial.

La jornada dejó evidencia de la rápida reacción de los organismos de emergencias ante la sucesión de alertas e incidencias, así como de la colaboración entre los diferentes municipios afectados. El despliegue de recursos para responder a caídas de estructuras y evitar accidentes por anegaciones y obstáculos en la vía mantuvo activa a la red de respuesta de Málaga en la gestión de un episodio de lluvias intensas sin precedentes recientes en la zona, según consignó Emergencias 112 Andalucía.