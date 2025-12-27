Al menos 15 muertos y casi 20 heridos al despeñarse un autobús en el sur de Guatemala

Rescatistas desplegaron más de veinte ambulancias y sumaron a decenas de efectivos de distintas estaciones para atender la emergencia ocurrida en la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, según detalló el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. El accidente, que tuvo lugar alrededor de las 20:30 del sábado, involucró un autobús de pasajeros que se precipitó más de 75 metros por un barranco, dejando al menos quince personas fallecidas y diecinueve heridas, de acuerdo con la información publicada por el mismo cuerpo de socorro en sus canales oficiales.

El medio informó que el incidente sucedió en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, una vía que recorre aproximadamente 20.000 kilómetros conectando diversos países de América por la costa oeste. El autobús transportaba pasajeros en dirección al departamento de San Marcos cuando, por causas que se mantienen en investigación, perdió el control y cayó por un desnivel próximo a los cien metros.

La magnitud del accidente movilizó a por lo menos diez compañías de Bomberos Voluntarios, junto a dotaciones de más de cinco estaciones de Bomberos Municipales Departamentales, según reportó el cuerpo de Bomberos Voluntarios a través de sus comunicaciones. Los equipos utilizaron más de veinte ambulancias para trasladar a los heridos a los hospitales de Totonicapán y Quetzaltenango, donde continúan bajo atención médica.

El cuerpo de Bomberos comunicó en sus redes sociales que la mayoría de las víctimas fallecieron en el lugar del siniestro, mientras que los heridos presentaban lesiones de distinta gravedad. Entre los afectados se encuentran personas de distintas edades, aunque no se han detallado identidades ni edades específicas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, permanecen sin esclarecerse las razones exactas que llevaron al autobús a despistarse. Investigadores se encuentran analizando las condiciones de la vía, el estado del vehículo y otros posibles factores que pudieron influir en el accidente, notificó el medio en sus actualizaciones.

La Ruta Interamericana, donde ocurrió el hecho, es reconocida por su intenso tráfico, al ser el principal corredor terrestre entre norte y sur del continente americano por su vertiente occidental. El sector de la Cumbre de Alaska atraviesa una zona montañosa de compleja topografía y condiciones meteorológicas variables, lo que supone retos adicionales para el tránsito vehicular en la región, según reportes de Bomberos Voluntarios compartidos públicamente.

Tras el operativo de rescate, que se extendió durante varias horas en condiciones de poca visibilidad y terreno difícil, equipos de emergencia lograron recuperar a las víctimas y estabilizar a los heridos antes de su traslado a los centros hospitalarios. Los voluntarios, apoyados por unidades municipales, trabajaron coordinadamente para agilizar el proceso y reducir al máximo los riesgos asociados al rescate en la pendiente.

Diversos hospitales del área recibieron a los pacientes, que permanecen bajo observación de los servicios médicos locales, mientras las autoridades continúan la identificación formal de las víctimas y notifican a las familias. Los responsables del operativo prestaron apoyo psicosocial a los familiares presentes en el lugar, además de organizar la logística para la recuperación de pertenencias y efectos personales encontrados entre los restos del vehículo, comunicó el cuerpo de emergencia en posteriores actualizaciones.

Las investigaciones en curso buscarán determinar posibles fallas mecánicas, eventuales descuidos en el mantenimiento del autobús o factores relacionados con el estado de la carretera. No se han emitido por ahora resultados preliminares sobre las causas probables del siniestro, más allá de la información oficial facilitada por Bomberos Voluntarios.

El accidente en la Cumbre de Alaska constituye uno de los eventos viales más graves en la región durante los últimos años. Autoridades del tránsito y personal de los cuerpos de socorro han señalado en ocasiones anteriores la peligrosidad de ciertos tramos de la Ruta Interamericana, donde se han registrado incidentes similares que han puesto de relieve la necesidad de reforzar medidas de seguridad para los usuarios, según el propio medio.

Las labores de limpieza y despeje de la vía concluyeron pasadas varias horas del suceso, permitiendo restablecer la circulación de vehículos por la zona. Entre tanto, las investigaciones continúan bajo la tutela de expertos de tránsito y organismos estatales, que buscan esclarecer completamente los motivos detrás de la tragedia.