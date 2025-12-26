Zelenski deja en manos de sus socios internacionales la celebración de las elecciones: "Se necesita seguridad"

Zelenski manifestó que uno de los puntos clave del borrador del plan de paz actualmente en debate contempla la posibilidad de convocar un referéndum si surgen cuestiones especialmente delicadas, argumentando que “hay preguntas que sólo el pueblo de Ucrania puede responder”. Con este enfoque, el presidente ucraniano reiteró que cualquier decisión fundamental sobre el destino del país debe recaer en la población nacional. En ese contexto, subrayó que la celebración de elecciones en Ucrania, ya sean comicios presidenciales u otras consultas, depende en gran medida de lograr condiciones mínimas de seguridad, cuya instauración considera solo posible mediante una intervención efectiva de la comunidad internacional. Así lo informó este viernes la agencia Ukrinform, tras una comparecencia pública de Zelenski.

De acuerdo con Ukrinform, Zelenski enfatizó que los socios internacionales de Ucrania, incluidos Estados Unidos y los países europeos, son los únicos actores capaces de ejercer suficiente presión sobre Rusia para garantizar la seguridad necesaria. En sus palabras, “los socios tienen suficiente poder para obligar a Rusia a acordar las medidas de seguridad adecuadas y una infraestructura segura para la celebración de las elecciones presidenciales de Ucrania o un referéndum”. La declaración se produjo cuando persisten territorios bajo control de las fuerzas rusas y el conflicto bélico sigue generando inestabilidad en varias regiones del este y sur de Ucrania. Zelenski remarcó que “lo primero es la seguridad”, situando esta condición como prioritaria, incluso por encima de los mecanismos técnicos para organizar unos comicios en esta coyuntura.

El mandatario también recordó que la propuesta de celebrar elecciones en plena guerra surgió originalmente del gobierno de Estados Unidos. Según citó Ukrinform, insistió en que para avanzar en esa dirección no basta la voluntad política, sino que resultan imprescindibles medidas específicas de seguridad que permitan a la ciudadanía votar sin riesgos. En los últimos días, las negociaciones con Washington y con autoridades europeas han avanzado sustancialmente para establecer garantías a Ucrania ante las amenazas externas. Zelenski afirmó que un acuerdo bilateral con Estados Unidos se encuentra “prácticamente listo”, con la posibilidad añadida de alcanzar otro a tres bandas con países europeos; ambos pactos buscan reforzar la seguridad general y facilitar un entorno propicio para la eventual organización de elecciones.

Respecto a la postura de Rusia, Zelenski detalló que todavía no existe una respuesta oficial de Moscú sobre el último borrador del plan de paz. Mencionó también su esperanza de que Estados Unidos pueda transmitir la posición rusa tras una reunión prevista para el próximo domingo en Florida. En sus palabras, el presidente calificó como fundamental la mediación de sus socios para avanzar en la discusión de propuestas que permitan a Ucrania ejercer su soberanía de forma efectiva.

Las dificultades económicas para financiar un eventual proceso electoral ocupan también parte relevante del escenario actual. El principal asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, advirtió esta semana que el gobierno no dispone de los recursos presupuestarios necesarios para costear la organización de elecciones en medio del contexto bélico. Según consignó Ukrinform, Podoliak planteó la imposibilidad económica de cumplir con un proceso electoral sin incremento de la ayuda internacional o reubicación de fondos prioritarios.

Desde Rusia, la reacción llegó en declaraciones del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ironizó sobre la petición de recursos financieros occidentales, afirmando que “son conocidos los trucos que Ucrania viene utilizando en los últimos años para conseguir dinero de Occidente”. Peskov describió esta demanda de ayuda como “una práctica habitual”, optando por no profundizar en el debate sobre responsabilidades de financiación. Además, indicó que desde Moscú no han recibido información oficial de Kiev sobre la financiación de comicios ni sobre otros detalles administrativos relacionados.

La situación legal respecto a la organización de elecciones se ve condicionada por la imposición de la ley marcial y la movilización general, decretadas tras la invasión rusa dos años atrás. Según la legislación vigente en Ucrania, el presidente Zelenski debía haber convocado elecciones en mayo de 2024, lo que no fue posible debido a las restricciones excepcionales derivadas de la guerra. Este retraso ha generado cuestionamientos en la esfera internacional y debate dentro del propio país sobre la legitimidad y viabilidad de posponer procesos democráticos fundamentales bajo condiciones de conflicto armado.

Este tema cobró especial protagonismo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfatizara en su primer encuentro con Zelenski tras regresar a la Casa Blanca, la necesidad de convocar elecciones, llegando incluso a aplicar el calificativo de dictador ante la ausencia de un llamado a urnas. Según publicó Ukrinform, estas presiones aumentaron la carga sobre el liderazgo ucraniano en torno a la búsqueda de condiciones mínimas para el ejercicio del voto.

La persistencia de territorios bajo dominio ruso y las continuas hostilidades representan obstáculos para la logística y transparencia de cualquier proceso electoral. De acuerdo con Ukrinform, el presidente Zelenski sostuvo que sólo una intervención internacional efectiva podría modificar el escenario y permitir la celebración de votaciones seguras, reiterando que la responsabilidad recae en los actores externos para crear el entorno adecuado y ejercer presión sobre Rusia.

El mandatario ucraniano también hizo referencia a las conversaciones recientes con sus principales aliados, remarcando avances en el diseño de garantías legales y operativas para salvaguardar la voluntad popular. Según resaltó Ukrinform, la inclusión de la posibilidad de referéndum en el borrador del plan de paz responde a la necesidad de consultar a la ciudadanía en cuestiones de máxima sensibilidad, superando posibles límites del liderazgo individual y garantizando la legitimidad de las decisiones nacionales.

En este contexto de inestabilidad, restricciones legales y limitaciones financieras, Zelenski volvió a poner en primer plano la centralidad de la seguridad como requisito indispensable. Según el medio Ukrinform, el presidente reiteró que las condiciones objetivas actuales, marcadas por el conflicto, solo pueden alterarse mediante compromisos internacionales efectivos y medidas coordinadas con aliados occidentales, un enfoque que busca reservar la decisión sobre el destino político del país a la voluntad directa de la sociedad ucraniana.