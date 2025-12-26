Presidente de Atlantic Copper presenta una oferta por Cartuja Pickman que "garantiza su actividad en Sevilla"

El fondo de inversión encabezado por Gabriela y Paola Luksic, junto con Javier Targhetta, ha manifestado que su objetivo tras la adquisición de la Cartuja Pickman será realizar de inmediato inversiones en recursos humanos, materiales y maquinaria para restablecer la actividad productiva de la histórica fábrica sevillana. De acuerdo con Diario de Sevilla, la operación contempla el mantenimiento de la mayoría de los puestos de trabajo, la creación de una infraestructura industrial más moderna y la constitución de una nueva sociedad con domicilio social en la capital andaluza. El grupo inversor también prevé la incorporación de nuevos perfiles directivos en áreas estratégicas para reposicionar a la empresa en el mercado nacional e internacional, fundamentándose en el prestigio que ha caracterizado a la marca durante más de un siglo.

Según la nota remitida por el consorcio y reproducida por Diario de Sevilla, la propuesta formal para adquirir la totalidad de los activos de Cartuja Pickman se presentó en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla en la fecha límite establecida, el lunes 22 de diciembre. El fondo invierte en la fabricación de loza con la expectativa de garantizar la viabilidad de la unidad productiva y de preservar la mayor parte de la plantilla actual. Además, la oferta aspira a liderar un plan de expansión, tanto dentro de España como a nivel internacional, aprovechando la reputación y el vínculo de la fábrica con la ciudad de Sevilla, elemento que el grupo considera inseparable del valor de marca.

El proyecto empresarial indica que, en primera instancia, intentaron adquirir las marcas asociadas a Cartuja Pickman. Esta operación no pudo concretarse por motivos externos al fondo y, por tanto, la compra completa aún no se ha cerrado, aunque el consorcio ha expresado su intención de culminar este trámite "en los próximos días". Una vez aseguradas dichas marcas, el siguiente paso sería la consolidación de los demás activos, incluyendo el compromiso de subrogar a la mayoría de los trabajadores y asumir la deuda registrada con la Seguridad Social.

La operación no es la única oferta puesta sobre la mesa por la marca sevillana. Según publicó Diario de Sevilla, la firma valenciana Porvasal, dedicada a la fabricación de porcelana y vinculada con la familia Zapata —antiguos propietarios de la fábrica—, también habría mostrado interés, aunque no han trascendido detalles adicionales sobre las condiciones de su propuesta.

El propio Javier Targhetta ha definido la propuesta como "sólida y rigurosa", asesorada por despachos de reconocido prestigio y elaborada a partir de un análisis exhaustivo de la situación de todas las partes involucradas en la crisis de la empresa. Targhetta sostiene que el relanzamiento de Cartuja Pickman no solo tiene el propósito de proteger el legado de la empresa en el sector de la loza, sino que busca impulsar la generación de empleo y fortalecer el tejido empresarial local, remarcando la necesidad de un esfuerzo conjunto para consolidar el proyecto. "Este proyecto aspira a reposicionar a la empresa como referente en la producción de loza tanto a nivel nacional como internacional, respetando sus valores históricos y apostando por la innovación y la excelencia", declaró el presidente de Atlantic Copper, según consignó Diario de Sevilla.

La incertidumbre generada por el proceso de venta ha mantenido en vilo a la plantilla y a los sindicatos, así como a las instituciones locales. El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial han aprobado declaraciones institucionales de respaldo, mientras que la Junta de Andalucía ha mantenido reuniones regulares con los trabajadores. El secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, manifestó al citado medio que el desenlace esperado supondría para los empleados el "Gordo de Navidad", dado que recuperar el trabajo y la actividad es prioritario para el personal y para la continuidad de una empresa estrechamente ligada a la historia de la ciudad.

Debido a la falta de información sobre la deuda con la Seguridad Social, el Juzgado de lo Mercantil número 3 decidió suspender momentáneamente los plazos de venta. Esta medida obligó a prolongar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a los 36 empleados de Cartuja Pickman hasta el 31 de enero. El 17 de diciembre, el tribunal recibió la notificación oficial relativa a la deuda por cotizaciones pendientes que los potenciales compradores deberían asumir en caso de concretarse la subrogación del personal. Un informe consultado por Europa Press detalla que la suma pendiente asciende a 673.866,72 euros.

En términos financieros, las cuentas depositadas en el Juzgado señalan que los activos de la empresa alcanzan un valor de 541.246 euros. El inventario, según el mismo documento, incluye más de 117.000 piezas almacenadas en las instalaciones. En cuanto al contexto reciente, Diario de Sevilla recordó que la situación de la compañía alcanzó un punto crítico el pasado 9 de octubre, cuando la firma Ultralta solicitó oficialmente al mismo tribunal mercantil la liquidación final de Cartuja Pickman, argumentando la imposibilidad de cumplir los acuerdos pactados con sus acreedores.

El proceso de adquisición, apoyado institucionalmente y seguido de cerca por la plantilla y los sindicatos, se enmarca en un escenario en el que la continuidad industrial y la preservación del patrimonio empresarial de Sevilla están en juego. Los pasos previstos por el consorcio liderado por las empresarias chilenas y Javier Targhetta buscarían no solo evitar la desaparición de una fábrica emblemática, sino también ampliar su proyección dentro y fuera del territorio nacional mediante un plan de modernización y una estrategia de crecimiento fundamentada en la tradición y la innovación.