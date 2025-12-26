Nigeria se asegura 956,8 millones de euros para financiar el proyecto de la autopista costera Lagos-Calabar

La sección dos de la Fase 1, que abarca unos 55,7 kilómetros de la autopista costera Lagos-Calabar, recibirá fondos destinados a conectar corredores económicos fundamentales y a incrementar la eficiencia en el comercio y la logística en Nigeria. Según informó la Presidencia de Nigeria, este financiamiento proviene de un préstamo por 1.126 millones de dólares (equivalentes a 956,8 millones de euros), asegurado principalmente a través de instituciones financieras de Emiratos Árabes Unidos y África.

De acuerdo con el comunicado oficial citado por la Presidencia nigeriana, los recursos para desarrollar la segunda parte de la Fase 1 se obtuvieron íntegramente mediante dos entidades: First Abu Dhabi Bank (FAB), con una inyección de 626 millones de dólares (531,9 millones de euros), y Afreximbank, que aportó otros 500 millones de dólares (424,9 millones de euros). Además, parte del respaldo para mitigar riesgos asociados al proyecto proviene de la Corporación Islámica para el Seguro de Inversiones y Créditos a la Exportación (ICIEC), que forma parte del Banco Islámico de Desarrollo.

El nuevo tramo de la autopista se plantea como una infraestructura clave, ya que permite la integración de nodos logísticos a lo largo de la ruta Lagos-Calabar, considerada estratégica para el desarrollo económico del país. Según detalló el comunicado de la Presidencia, la mejora esperada en la conectividad vial tiene el objetivo de facilitar el movimiento de mercancías y reducir los tiempos de transporte a lo largo de los principales ejes comerciales de la nación, favoreciendo así el impulso de sectores productivos y el intercambio interno.

El medio explicó que el desembolso para la sección dos representa una continuación tras el cierre anticipado de una ronda anterior de financiamiento. Esa fase previa, correspondiente a la sección uno de la Fase 1 del mismo proyecto, consiguió levantar 747 millones de dólares (unos 634,7 millones de euros). De esta forma, la cobertura financiera alcanza niveles que permiten avanzar con la construcción de la autopista y dan certidumbre a la continuidad del proyecto.

Con relación al impacto de la transacción, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, manifestó en declaraciones reproducidas por la Presidencia: “Este es un logro importante, y el cierre de esta transacción significa que la Autopista Costera Lagos-Calabar continuará sin obstáculos”. Esta afirmación llega en un momento donde la concreción de obras de infraestructura vial es prioritaria para las autoridades nigerianas, en busca de potenciar la integración y el crecimiento económico.

Dentro del esquema de financiamiento, First Abu Dhabi Bank y Afreximbank aparecen como actores principales no solo en lo referente a la dotación de recursos, sino en el fortalecimiento de vínculos entre los sectores bancarios de África y Medio Oriente. El respaldo parcial para riesgos, proporcionado por la Corporación Islámica para el Seguro de Inversiones y Créditos a la Exportación, refuerza la viabilidad del proyecto y suma garantías al proceso de inversión.

Tal como publicó la Presidencia, la intención es que la autopista costera Lagos-Calabar, a través de sus diferentes fases y segmentos, consolide el desarrollo de la infraestructura de transporte. Esta obra se enmarca en una estrategia más amplia, orientada a transformar la movilidad y el acceso a mercados, factores que las autoridades consideran esenciales para el desempeño económico futuro de Nigeria.

Por último, los datos divulgados corroboran la confianza de los actores financieros internacionales y regionales en la capacidad del país para implementar grandes obras de conectividad. Según consignó el comunicado nigeriano, la ruta Lagos-Calabar se perfila como uno de los proyectos de referencia para el avance de la red de carreteras nacionales, sumando capacidad y robustez a la actividad logística y comercial de la nación.